前凤凰卫视记者爆料胡锡进家住豪宅孩子在加拿大

前凤凰卫视记者张真瑜接受海外中文媒体“看中国”的访问，畅谈他所认识的环球时报总编辑胡锡进。他说“老胡”很怕别人揭开他的黑历史，包括他在北京拥有一间豪宅，孩子在海外上学并移民加拿大等情况。同样是党内媒体人的张真瑜说，胡锡进自诩紧跟中国共产党步伐，才实现了财富自由，但他的自由却成为了同事饭后的笑料。

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张真瑜说，胡曾夸耀他的“财务自由”，使得他拥有北京一幢价值2500万元（人民币，下同）的豪宅。这个说法，据苹果日报指出，大陆媒体人白岩松和朱军也曾透露过。

至于胡的丰厚家当，苹果日报引述大陆有自媒体今年9月曾发表文章，讲述胡锡进的收入状况。文章指出胡锡进有多个收入来源，首先他是环时总编辑，也是人民网的董事，一年约有50万元工资。其次他在抖音、今日头条等自媒体平台上有千万名粉丝，自媒体为他带来巨额收入，保守估计一年有1200万元。

张真瑜告诉看中国：“胡锡进一直否认他的孩子在国外，但我们都是媒体人，我们也认识他身边的一些人，有时候去聊天的时候，他们也说那个老胡的儿子在加拿大挺好的。”又揶揄指胡锡进认为共产党这么好，突然把孩子放到国外，对大家来说都是一种笑谈。

张真瑜又称，胡锡进在中共体制中迷失了，人性变得扭曲：“他作为一个党媒的记者，他一直是为党洗地，而且这种洗地有的时候是要打脸的，因为共产党的整个政策是前后不一致的，它的变化性很大，这个对于胡锡进来说就是很难。你想今天说这一套话，明天又得反着说，作为一个正常的媒体人来说，它的难度肯定是比较大的。”

今年5月，网传胡锡进的儿子已经移民加拿大，对此，胡锡进很快发微博辟谣称，自己只有一个女儿，是地道中国籍，北京的上班族。

对于胡锡进公开澄清儿子移民一事，张真瑜说：“他肯定不会承认的，肯定会说是污蔑，比如（重庆前市委书记）薄熙来当初被曝儿子（薄瓜瓜）在美国用他贪污的钱花天酒地，薄熙来也是不承认的，这个当时被记者都拍下来了，他在两会的记者会上说的。”

张指出，很多人认为中共官员的孩子跑到美国是因为认可西方的价值，其实根本不是那么回事。他们只是觉得在西方的这种文明世界里，他们的钱是安全的，限制不多，也更容易去享受。他说：“把孩子送出国，是因为他认为他的孩子和钱到了国外会更安全。”

胡锡进做过战地记者，张真瑜认为，他在专业技能方面是及格的，但胡锡进不关心调查贪官贪了多少钱，不关心中国百姓的疾苦，只是为政党服务，从而保持他的既得利益，“包括保住他的财产和官位，保证他家人在海外能够有充足的资金生活，他现在主要努力的方向就是这个”。

最后，张真瑜说：“胡锡进在中共内部其实也是不讨好的，因为这个人说话的两面性太多，所以他在中共官场内部也是非常有争议的一个人。而且他的丑闻也很多，比如前段时间爆出的他的团队旅游费超标，还包括对他的学历的质疑，论文的质疑等等，作为一个个人来讲，他还是有很多污点的。”

至于张真瑜认为胡锡进做过战地记者，“在专业技能方面是及格的”，本台翻阅资料找到人民网2003年3月25日的一篇报导，胡锡进以人民网海湾特派记者的身分报导海湾战争，该篇报导题为《前线报导：伊拉克打得顽强，震撼英美联军》，内容指出“美国人表现过于轻敌，古人曰：骄兵必败。另外，美军散播太多假消息，被一一戳破，使美国政府和美国媒体的威信都大受打击。”