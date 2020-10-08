强推汉语引抗争 内蒙古书记首说话

中国内蒙古自治区上月强推汉语教育引发蒙民抗争后，内蒙古党委书记石泰峰昨天指示，要深刻反思推行使用国家统编教材出现的问题，深入查找深层的原因，总结经验、吸取教训、改进工作。

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据中央社今天报道称，强推汉语引抗争，内蒙古书记称深刻反思改进工作。该报道引述官方内蒙古日报消息，内蒙古自治区党委常委会7日召开会议，听取推广国家通用语言文字工作情况汇报，对做好下一步工作进行研究部署。石泰峰主持会议，并作以上指示。据会议称，要继续加强政策宣传和舆论引导，深入细致地做好群众思想工作，不断巩固和扩大工作成果，为进一步推行使用国家统编教材创造良好条件。要注重工作的方式方法，突出精准性和有效性，把各项工作做细、做深、做实，确保各级各类学校教育教学工作健康有序进行。

据会议并称，要认真对标习近平总书记关于民族工作的重要论述和推广普及国家通用语言文字工作的重要指示精神，深刻反思推行使用国家统编教材出现的问题，深入查找深层的原因，总结经验、吸取教训、改进工作。

会议还称，特别要紧紧扭住、铸牢中华民族共同体意识这条新时代民族工作的主线，加强系统谋划、战略谋划，坚持从娃娃抓起、从青少年抓起、从社会生活的方方面面抓起，持久深入抓好中华民族共同体意识宣传教育，推动共同体意识教育进企业、进农村牧区、进机关、进校园、进社区、进军营、进网络，让中华民族共同体意识在各族人民心中牢牢扎根。

据官方消息称，内蒙古自治区主席布小林6日到阿拉善盟额济纳旗蒙古族学校，调研学校教育和推进国家统编教材使用情况。该校是额济纳旗唯一的九年一贯制蒙古语授课全日制学校。

中央社说，内蒙古8月底在中小学新学期实施统编汉语教学方案，引发蒙人大规模抗议与罢课，他们担心自己的语言文化将因此濒临灭绝。当局对此进行强力镇压，并逮捕、起诉多人，封锁对外消息。