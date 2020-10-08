德广联：中国多个少数民族受到镇压

中国的少数民族政策继续受到德国媒体的批评。德广联现在报道说，西藏也传来了设有再教育营的消息。

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德广联批评说：中国兼并西藏70周年之际，许多少数民族抱怨受到压迫。西藏现在也传来了设有再教育营的消息。如果人们相信中国官媒的宣传，那么，新疆一切都发展良好。政府扶贫工作很成功，新疆地区得到了系统化的现代化改造。但实际上，少数民族和宗教少数民族被同化，以建立和谐社会。几乎所有视频中都有舞蹈和音乐，少数民族都是快乐的人，经常穿着传统服装出现。多民族社会沦为纯粹的民间传说。

政府发言人说，“宗教自由在新疆得到广泛的保护。”“中国各族人民的权利和自由均受到法律保护。”但事实上，官方声明与现实无关。在新疆，根据国际组织的调查，中国对维吾尔成员进行了系统的监视，骚扰和亏待。联合国估计，约有100万维族人被关押在拘留营里。中国领导层多年来一直否认存在拘留营，但现在却委婉地说是“职业培训中心”。

德国人类学家曾茨（Adrian Zenz）多年来一直在研究中国的少数民族政策。他的最新研究表明，中国领导人在西藏越来越多地建立了类似的中心。“这些封闭的机构被墙壁包围着，他们无法从那里出来。”

从表面上看，中国是一个多民族国家，有90多个民族，其中有56个得到正式承认。在某些领域，少数民族成员得到特别的促进待遇。比如进入学校和大学的机会。但在许多其他领域，维族，哈萨克族, 藏族，回族和中国的其他民族越来越抱怨受到歧视。他们几乎没有在政治，商业和行政管理中发挥作用。尽管他们是中国公民，但他们通常被怀疑试图破坏汉族大多数社会。

共产党仍在进一步取消少数民族的某些特征。比如，内蒙古北部地区的学校关闭了蒙古语教学。这使居住在那里的蒙古少数民族感到不快。

但中国认为自己走在正确的道路上。中国国家主席习近平表示，国家的少数民族政策取得了圆满成功。他举例说，国家于九月底在新疆采取的行动，为社会的长期和平和稳定奠定了坚实的基础。