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李嘉诚430亿买下的英国酒吧宣布裁员800人

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Greene King, rachetée en 2019 par le conglomérat d'un milliardaire de Hongkong, presse de son côté les pouvoirs publics d'aider de manière ciblée le secteur afin d'éviter des faillites et licenciements en série
Greene King, rachetée en 2019 par le conglomérat d'un milliardaire de Hongkong, presse de son côté les pouvoirs publics d'aider de manière ciblée le secteur afin d'éviter des faillites et licenciements en série © AFP - ANTHONY WALLACE
作者： 法广
6 分钟

李嘉诚旗下的英国最大酒吧运营商格林王Greene King近日宣布，受疫情的限制措施影响，将暂时关闭数十间门店，部分门店将永久关闭，并进行数百人规模的裁员。10月8日消息，格林王Greene King将裁掉800名员工，暂时关闭79间门店，包括上周宣布的11间Loch Fyne餐厅。在暂时关闭的79间门店中，25家将永久关闭。

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格林王Greene King发言人表示，疫情爆发后酒吧所经历的限制措施可能还会持续6个月，因此公司做出了艰难的决定，同时也正尽力为员工在其它营业门市安排职位。

格林王Greene King是英国最大的酒吧运营商，成立于1799年。2019年被李嘉诚旗下长江实业以46亿英镑（大约56亿美元）收购。

格林王Greene King旗下酒吧曾在2015年接待过习近平。当时习近平访问英国期间，时任英国首相的卡梅伦（David Cameron）邀请习近平到Greene King旗下的“Swan & Bottle Chef & Brewer”酒吧。

新冠病毒疫情爆发至今，英国累积确诊人数已经超过54万，死亡人数超过4.2万。英国最近的防疫措施是，从9月份开始英格兰地区对餐馆和酒吧实行宵禁，晚上10点必须结束营业。

但在疫情措施下，英国酒吧餐饮行业整体正面临困境。酒吧运营商Young’s和City Pub Group的管理者表示，他们可能也要被迫裁掉数百名员工。

“福乐啤酒”Fuller’s的老板表示，如果没有政府的进一步支持，公司近5,000名员工中可能有大约十分之一面临被裁员。

英国政府在疫情爆发后，分别在3月份和9月份推出“休假计划”和“就业支持方案”，帮助企业支付员工薪水，保护就业。

3月份的“休假计划”为在疫情期间无法工作的员工支付80%薪水。

9月份的“就业支持方案”为工时被迫减少的员工补贴薪水——对于中小企业和营业额暴跌的大型企业，员工在至少工作正常工时三分之一并以正常方式获得薪水的情况下，政府支付剩下的三分之二薪水。该方案从11月份开始实施，持续6个月。

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