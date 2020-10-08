李嘉诚430亿买下的英国酒吧宣布裁员800人

李嘉诚旗下的英国最大酒吧运营商格林王Greene King近日宣布，受疫情的限制措施影响，将暂时关闭数十间门店，部分门店将永久关闭，并进行数百人规模的裁员。10月8日消息，格林王Greene King将裁掉800名员工，暂时关闭79间门店，包括上周宣布的11间Loch Fyne餐厅。在暂时关闭的79间门店中，25家将永久关闭。

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格林王Greene King发言人表示，疫情爆发后酒吧所经历的限制措施可能还会持续6个月，因此公司做出了艰难的决定，同时也正尽力为员工在其它营业门市安排职位。

格林王Greene King是英国最大的酒吧运营商，成立于1799年。2019年被李嘉诚旗下长江实业以46亿英镑（大约56亿美元）收购。

格林王Greene King旗下酒吧曾在2015年接待过习近平。当时习近平访问英国期间，时任英国首相的卡梅伦（David Cameron）邀请习近平到Greene King旗下的“Swan & Bottle Chef & Brewer”酒吧。

新冠病毒疫情爆发至今，英国累积确诊人数已经超过54万，死亡人数超过4.2万。英国最近的防疫措施是，从9月份开始英格兰地区对餐馆和酒吧实行宵禁，晚上10点必须结束营业。

但在疫情措施下，英国酒吧餐饮行业整体正面临困境。酒吧运营商Young’s和City Pub Group的管理者表示，他们可能也要被迫裁掉数百名员工。

“福乐啤酒”Fuller’s的老板表示，如果没有政府的进一步支持，公司近5,000名员工中可能有大约十分之一面临被裁员。

英国政府在疫情爆发后，分别在3月份和9月份推出“休假计划”和“就业支持方案”，帮助企业支付员工薪水，保护就业。

3月份的“休假计划”为在疫情期间无法工作的员工支付80%薪水。

9月份的“就业支持方案”为工时被迫减少的员工补贴薪水——对于中小企业和营业额暴跌的大型企业，员工在至少工作正常工时三分之一并以正常方式获得薪水的情况下，政府支付剩下的三分之二薪水。该方案从11月份开始实施，持续6个月。