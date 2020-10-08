罕见严厉 英国议会指控华为与中国政府串通勾结 提提前剔除

英国议会的国防委员会今天周四指出，有明确证据显示华为与中国政府串通勾结，并称英国可能需要比原先计划更早移除所有华为设备。华为称这份报告缺乏公信力。

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据路透社今天报道称，英国议会委员会称华为与中国政府串通，或需提前移除相关设备。英国首相约翰逊7月下令，在2027年底之前彻底清除5G网络中的华为设备。美国总统特朗普自称对促成英国这项决定有功。

据英国议会国防委员会主席Tobias Ellwood指出，“西方国家必须加紧团结制衡中国的科技主导地位，”Tobias Ellwood指出，“我们不能为了短期的科技发展而弃守国家安全。”

路透社说，国防委员会并未详细说明华为与中国政府之间的关系性质，但指出已见到华为与“中国共产党体系”串通的明确证据。

据路透社，华为称这份报告缺乏公信力。据华为一名发言人称，“这是出自于意见而非事实。我们确信人们将会看穿这些没有根据的串通指控，会记得华为过去20年为英国的贡献。”

美国及其盟国称，华为的技术可能成为中国的间谍工具。华为始终否认这项指控，并称美国纯粹是对华为的成功眼红。

该报道说，英国议会国防委员会表示支持首相约翰逊对于5G网络终将禁用华为设备的决定，但称情势发展可能促使必须将期限挪前至2025年。