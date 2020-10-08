美国取消香港抽签移民资格 澳门尚仍有

2022年美国抽签移民签证计划开放登记，由于港区国安法上路，美国取消香港特殊待遇，今年港人不再有登记资格。公告中注明在澳门特别行政区与台湾出生的民众符合登记资格。

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据中央社今天报道称，不再享有特殊待遇，美国取消香港抽签移民资格。该报道引述香港01今天消息，由于香港实施“港区国安法”，美国政府宣布取消香港特殊待遇，连带影响港人登记美国抽签移民签证计划的资格。据消息指，2022年美国抽签移民签证计画，美东时间7日正式开放登记，不过在美方相关的公告上，已经明列不接受香港居民登记抽签。

该报称，由于中国每年移民美国的人数众多，因此中国向来被美国排除在这项计划之外，以往美国把香港及中国分开处理，港人仍可以参与抽签，但当美国在申请问题上把香港列入中国一部分，港人就不再符合资格。

比对美国国务院2021年与2022年两份美国抽签移民签证计划的公告，2021年的公告，在中国的字段写法为China (mainland-born)，不过2022年公告中，中国的字段写法变成China (including Hong Kong SAR)。

据该消息，公告中仍注明，在澳门特别行政区与台湾出生的民众，符合登记资格。

该报指，美国抽签移民签证计划主要是让过去5年间，移民美国比率较低的国家居民，可以借由这项方式取得美国居留资格。2022年释出的名额约为5万5000名。

中央社说，除了中国之外，包含加拿大、墨西哥、巴西、韩国、菲律宾等国民众，都不具登记资格。