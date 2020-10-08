误认毛泽东墨宝当膺品收藏家500元购得贼赃将其“一刀两断”

一幅毛泽东亲笔书法《红军第四军司令部政治部布告》上月10日在香港收藏家符春晓的家中失窃，连带被盗的其他珍藏，失主符某声称价值50亿元港币。该失窃案终于被当局侦破，警方表示在上月22日拘捕一名49岁姓林中国籍男子，涉嫌处理赃物，并在其湾仔住所起回2枚铜币及一幅长2.8米报称毛泽东亲笔书法，据称林某以为该书法是膺品，而且书法太长，难以展示，所以将其一剪为二。

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据了解，林某本身也是个收藏家，早前有人向他兜售该幅书法，而他只以500港元购入，因为他以为书法是膺品。向他兜售的人收取500元后更顺便“附赠”他2枚铜币。林某后来得悉警方追查一宗爆窃案，惊觉涉案遂自首，目前因涉嫌处理赃物被捕，正保释候查。

有组织罪案及三合会调查科高级警司何振东表示，上月10日有3名贼人乘的士至弥敦道512号，即符春晓的住所，爆窃得手后同样乘的士离开。经深入调查后，上月22日在湾仔区拘捕49岁姓林男子，涉嫌处理赃物，起回两枚铜币及一幅2.8米长的毛泽东真迹书法，被捕男子已获准保释候查。据了解，起回的2.8米长字画，有人报称因方便展示，将它一剪为二。

据网媒香港01报导，林某正职商人亦是收藏家，早前有人向他兜售有关赃物，他以500元购入毛泽东书法《红军第四军司令部政治部布告》及2枚铜币收藏。

报导指，林某家中收藏丰富，林林总总布满梯间，当中包括有各式各样的播放器、CD、电影菲林，大量的书刊漫书，例如《风云》、《中华英雄》及《龙虎豹》，更有任天堂红白机、佛像、钟及餐桌等。林妻说丈夫与公公均喜欢收藏旧物，丈夫涉案被捕“很无辜”。

此外，警方翻查大量闭路电视画面及曾接载3名爆窃匪的士，发现３名爆窃匪曾入住深水埗一间宾馆，翻查登记资料后锁定3名疑犯身份，再跟进追查，得悉当中一名疑犯暂居友人油麻地住所。警方昨日（6日）掩至油麻地广东道一目标单位，拘捕44岁姓吴爆窃匪，及其友人47岁姓谭屋主亦涉嫌协助逃犯罪被捕，另外２名爆窃匪仍然在逃。

符春晓秘书7日回覆查询时表示，符春晓已接获警方通知，得悉《红军第四军司令部政治部布告》被毁坏，“他很伤心”，又指符年纪大，正在休息。秘书指，《红军第四军司令部政治部布告》上有时任军长朱德、党代表毛泽东、政治部主任陈毅签名及盖章，是无价之宝，“说多了说少了都不好”。