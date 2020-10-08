运输出问题后 没水没氧没食物 河南数万宠物死在快递箱

保护宠物“乌托邦”协会向美国媒体表示，中国河南近来发生运滞留，致使被运的宠物无水无食物无氧死在快递箱里。4000只运送中的猫、狗等宠物惨死在物流园里。一名不愿透露姓氏的协会负责人表示，他曾经见过虐待宠物的事件，但这么多宠物被饿死、渴死，他还是第一次遇到。

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近日，有爱心人士在爱狗群组看到一则关于宠物滞留在河南漯河的东兴物流园里的影片，片中可以看到，满目都是被包装快递箱的宠物。爱心人士到达后发现现实比他们说的还要严重，大概有几千隻小动物，而且还有很多已经死亡了。近日，再有爱心人士提供消息称在召陵区万金镇同样出现了大批由快递包装的宠物，现场臭气熏天，同样很多宠物已经死亡。

网民上周二（22日）爆料反映，大量发往安徽的宠物因缺氧、食水等死亡！其中有三四万隻兔子、几千隻猫和狗。因种种原因，运输滞留在漯河，加上近日漯河一直下雨，昼夜温差大等原因，造成了这次事故。死亡的动物，商家和养殖基地都不愿接收。

倖存的动物，短时间仍然无法处置。也就意味著还会有更多的动物陆续死亡！物流公司的工作人员也于心不忍，他们纷纷自发的出钱解救，找人找地方将存活的动物放出来喝水、吃东西。

当地有义工表示，运输小动物们的车辆因故在郑州停留了数天后，才滞留漯河，这可能是小动物们大量死亡的另一个原因。在漯河滞留的小动物被分成了两批，一批在了物流园，还有一批宠物已经被转移到新地点。流浪动物救助志愿者正在进行紧急救援，同时呼吁大家：尽量减少快递活体动物，以免悲剧再次上演。

目前，此事多方介入，具体情况及原因仍在调查。