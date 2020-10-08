遭指偷送儿子移民加拿大 胡锡进回应澄清只有一个女儿在北京上班

中共喉舌《环球时报》总编辑胡锡进，被爆紧跟中国共产党步伐，实现了财富自由、安排儿子移民加拿大，结果成为同事饭后的笑料，并认为胡锡进在中共体制中迷失了，人性变得扭曲。海外中文媒体“看中国”访问曾与胡锡进同样是党内媒体人的凤凰网前时事记者张真瑜，讲述他认识的“老胡”。张称，保守估计，胡锡进一年的收入多达1,200万元人民币（下同，约1,369万港元），他怕财产被公开，家庭、孩子在海外上学及移民的情况被曝光，也怕别人揭他的黑历史。对此胡锡进昨夜今晨漏夜急发微博喊冤。

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据苹果日报今天报道称，胡锡进儿子移民加拿大？年入1,200万？ 胡锡进回应《苹果》：我只有一个女儿在北京上班。苹果日报说，胡锡进漏夜急发微博喊冤，声称“有自媒体造谣说，老胡一年收入1,200万元以上”，指“它太离奇，一看就是假的”！

该报道称，《苹果》记者联络上胡锡进，他回应有关“一年收入1,200万元以上”时一再强调，“这完全是个假消息，在中国的体制上，这怎么可能？”至于儿子移民加拿大一说，他再度澄清，他只有一个女儿，正在北京生活，是个普通上班族，“我在微博回应过，根本没有儿子，我看要是有人给我送个儿子，要是真的就好了！”

年收入1,200万元？ 胡锡进辟谣：一看就是假的。海外中文媒体“看中国”访问凤凰网前时事记者张真瑜，大爆《环球时报》总编辑胡锡进黑幕，胡锡进于今日凌晨1时多发微博，指“有自媒体造谣说，老胡一年收入1200万元以上。因为它太离奇，一看就是假的”。他指，最近针对他的谣言越来越多，“我知道，有一些力量恨我，想要用诽谤压垮我”。他说，这大概是他获得影响力并且将它用于捍衞国家利益必须承受的代价。“但我想说，那些力量压不垮我”。

中国内地有自媒体今年9月曾发表文章，讲述胡锡进的收入状况。文章指出胡锡进有多个收入来源，首先他是《环时》总编辑，也是人民网的董事，一年约有50万元人民币（下同，约57万港元）工资。其次他在抖音、今日头条等自媒体平台上有千万名粉丝，自媒体为他带来巨额收入，保守估计一年有1,200万元（约1,369万港元）。

据张真瑜称，胡锡进曾炫耀说他“紧跟着党的步伐”就实现“财务自由”，据悉，胡锡进在北京买下一幢豪宅，价值2,500万人民币（约2,853万港元）。这个说法，内地媒体人白岩松、朱军等亦曾经透露过。

张真瑜说：“胡锡进一直否认他的孩子在国外，但我们都是媒体人，我们也认识他身边的一些人，有时候去聊天的时候，他们也说那个老胡的儿子在加拿大挺好的。”又揶揄指胡锡进认为共产党这么好，突然把孩子放到国外，对大家来说都是一种笑谈，一种笑话。张真瑜又称，胡锡进在中共体制中迷失了，人性变得扭曲：“他作为一个党媒的记者，他一直是为党洗地，而且这种洗地有的时候是要打脸的，因为共产党的整个政策是前后不一致的，它的变化性很大，这个对于胡锡进来说就是很难。你想今天说这一套话，明天又得反着说，作为一个正常的媒体人来说，它的难度肯定是比较大的。”

苹果日报说，今年5月，网传胡锡进的儿子已经移民加拿大，对此，胡锡进很快发微博辟谣称，自己只有一个女儿，是地道中国籍，北京的上班族。

对于胡锡进公开澄清儿子移民一事，张真瑜说：“他肯定不会承认的，肯定会说是污蔑，比如（重庆前市委书记）薄熙来当初被曝儿子（薄瓜瓜）在美国用他贪污的钱花天酒地，薄熙来也是不承认的，这个当时被记者都拍下来了，他在两会的记者会上说的。”

张真瑜指出，很多人认为中共官员的孩子跑到美国是因为认可西方的价值，其实根本不是那么回事。他们只是觉得在西方的这种文明世界里，他们的钱是安全的，限制不多，也更容易去享受。他说：“把孩子送出国，是因为他认为他的孩子和钱到了国外会更安全。”

胡锡进做过战地记者，张真瑜认为，他在专业技能方面是及格的，但胡锡进不关心调查贪官贪了多少钱，不关心中国百姓的疾苦，只是为政党服务，从而保持他的既得利益，“包括保住他的财产和官位，保证他家人在海外能够有充足的资金生活，他现在主要努力的方向就是这个”。

最后，张真瑜说：“胡锡进在中共内部其实也是不讨好的，因为这个人说话的两面性太多，所以他在中共官场内部也是非常有争议的一个人。而且他的丑闻也很多，比如前段时间爆出的他的团队旅游费超标，还包括对他的学历的质疑，论文的质疑等等，作为一个个人来讲，他还是有很多污点的。”