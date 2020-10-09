刘晓波获诺奖十周年巴黎揭幕铁椅LXB纪念

在刘晓波被授予诺贝尔和平奖十周年的纪念日，由旅法雕塑家王克平创作的纪念刘晓波的铁铸的空椅子被永久地安置在巴黎郊区的文森纳公园内太阳剧社门前的草坪上。10月9日下午，来自法国十多个人权组织以及记者无国界组织的代表参加了仪式并且在会上发表了讲话，朗诵了刘晓波的诗歌。多位法国知名汉学家参加了空椅子的安置仪式，法国人权大使克洛盖特先生也出席了仪式并且发表了简短的演讲。

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这把刻着刘晓波的名字，椅子靠背上镶嵌着一副眼镜的空椅子在刘晓波去世之后不到一年就制作完毕，曾经在纪念刘晓波去世一周年时短暂地出现在巴黎市中心的蓬皮杜文化中心的广场上，之后，又曾经一度出现在布鲁塞尔欧洲议会的门前，最终终于几经周折落户在文森纳公园。

对太阳剧社的负责人，法国著名戏剧家阿丽安娜 穆什警女士来说，接受象征刘晓波的空椅子从某种程度上是一种抵抗，是为了对抗北京当局对刘晓波的记忆的抹杀。

具体筹办空椅子的制作以及安置仪式的法国汉学家侯芷明女士对人们终于有了一个可以纪念祭奠刘晓波的地方感到十分欣慰，她说：”刘晓波去世之后，中国当局迅速要求把他的骨灰洒向了大海，他在中国没有留下任何痕迹，没有任何可以悼念他的地方，这把空椅子就象征着刘晓波，今天它被安放在太阳剧社的门前，这样，来剧院观看节目的人就会想了解空椅子的故事，刘晓波的眼镜放在这里就好象他在对大家微笑，我和王克平一直想有一个纪念刘晓波的地方，今天这个地方终于找到了。我们因此都感到十分欣慰。”

旅居法国的中国雕塑家王克平曾经是刘晓波的朋友，他向法广介绍了他创作空椅子的动机：“刘晓波去世之后的第一个想法就是创作一个纪念刘晓波的作品，但是，因为我的创作风格并不是象形的创作，所以一开始有些不知所措，后来在玛丽的鼓励下，觉得自己作为中国人，作为刘晓波的朋友确实应该做些什么。后来就想出了铸一把空椅子的设想，并且决定用铁来铸造，因为铁可以铸造出大件的作品，气势庞大，铁会生锈，这更加彰显刘晓波在铁窗后面的苦涩的岁月。”