加拿大法官拒绝公开美加秘密邮件 孟晚舟再遇重挫

加拿大法官决定，拒绝向华为首席财务官孟晚舟提供机密文件，这意味着孟晚舟在力图摆脱引渡美国的法律诉讼中再遭重挫。

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在美国要求下，华为首席财务官孟晚舟2018年12月1日过境加拿大温哥华时被该国警方拘捕，美方指责孟晚舟有意逃避美国针对伊朗的制裁，涉嫌金融欺诈。孟晚舟被控向汇丰银行隐瞒了华为以及华为分支Skycom与伊朗之间的商业关系，后者向伊朗出售华为的通讯设备，触犯了美国对伊制裁禁令。

当地时间周四晚间，加拿大司法部宣布，加拿大卑诗省最高法院法官做出裁决，支持司法部拒绝向华为首席财务官孟晚舟的律师提供大部分文件，包括加拿大与美国政府之间相关的电子邮件。不过，法官的裁决内容并未公开。

华为创始人任正非的女儿的律师此前要求司法部提供数百件美国与加拿大之间的邮件，孟晚舟的律师要求公布加拿大情报部门秘密文件，指控加国警方与美国FBI在孟被捕时设下阴谋，侵害了她的权利。

孟晚舟的辩护律师指出，他们的当事人在温哥华机场被扣留的头三个小时，没有被当局告知真正意图，导致她在警方正式逮捕她之前的几个小时询问中没有防备。律师指控这是加拿大警方和美国联邦调查局设下的圈套，损害了孟晚舟的权利。8月17日，孟晚舟的律师在法庭上，再次重申美国FBI与加拿大当局之间存在着阴谋。律师同时指责加拿大警方搜获了孟晚舟的电子设备，因此，要求加拿大终止引渡程序。

加拿大司法机构之前已经向孟晚舟的律师提供了不少文件，其中大部分做了涂抹处理。加拿大司法部否认存在任何阴谋，因此拒绝再提供更多的文件。

孟晚舟被捕导致中加爆发外交危机，孟晚舟被捕几日后，中方随后接连拘捕两名在中国的加拿大公民，此举在西方普遍被视为纯粹是报复行为。加拿大外交部长石俊在一次活动中把中国继续关押这两名加拿大人的行为描述为人质外交。今年7月，北京称两人涉嫌犯下间谍罪。中方还要求加拿大政府释放孟晚舟以改善双边关系，加拿大总理特鲁多则回应中方不懂得司法独立，政府无权干预司法。

孟晚舟应于10月26日重返法庭听讯，据估计，该引渡案应于2021年4月见分晓。