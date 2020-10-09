台媒：欧布莱恩亲口证实美国对两岸仍采「战略模糊」

美国国家安全顾问欧布莱恩昨天发表谈话，警告中国不要武力犯台，但被问到一旦中国对台动武美国有什么选项时，欧布莱恩仍然避重就轻，模糊回答。台湾舆论分析指出，美国近来一些作为，虽然让外界认为美方似乎想往「部分战略清晰」的方向调整，但欧布莱恩亲口证实「模糊路线」，显然美国还是认为，这样最能维持台海稳定，而且符合美国利益。

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欧布莱恩七日出席拉斯韦加斯内华达大学活动时警告中国大陆，切勿尝试以武力夺取台湾，因为两栖登陆非常困难；他也呼吁台湾投入更多经费加强国防，让中方清楚知道试图入侵的风险。但被问到如果中国试图武力犯台，美国有什么选项时，欧布莱恩轻描淡写地说，「那不是轻而易举的事，美国将怎么回应中国攻击台湾，也还有很多模糊空间。」

联合报评论指出，欧布莱恩所谓的「战略模糊」，对中共来说，就是美国不明说是否出兵防卫台湾，以免激怒北京。对台湾而言，美国依法提供台湾自我防卫武器，但不对台承诺。「美式模糊」犹如对两岸画出双红线，保留弹性空间，避免任何一方过度躁进。

评论分析，美国在台协会8月31日曾解密里根政府对台「六项保证」文件，亚太助卿史达伟还详细说明，似乎有意对台湾做出更清楚的承诺，特别在军事方面，以吓阻解放军对台动武的企图。不过包括特朗普总统在内，近来被问到是否出兵协*助台湾，美方的回答都回避实质问题。

国务卿蓬佩奥日前接受日媒专访时表示，美国将采取一切行动缓解区域的紧张情势，坐视中国的行为并非正确答案。虽然表示了态度，但美方究竟会不会出兵，蓬佩奥始终没有明说，留下想象空间。

特朗普8月23日被问到相同问题时更是大打太极地说，「我不想说我要做什么或不做什么，在这里谈论这件事是不适合的。这是一个非常大的课题，但我认为中国理解我将要做的事情。」

评论指出，美国这项模糊政策维持台海数十年安定，总统大选前更没有必要轻易更动。这个政策对美国还有一个好处，就是藉此要台湾不要对美国驰援有过度期待，欧布莱恩甚至建议台湾提高军购经费，在战略模糊之余，更符合美国的利益。