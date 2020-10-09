大陆出生港人移民台湾难！难！难！

根据香港一家移民顾问公司，台湾在8月宣布加强移民审查后，大陆出生或曾任职党、政、军的港澳居民均会受跨部门审查。朗峰国际移民有限公司董事陈顗民告诉苹果日报，上述人士申请移民的审批时间越来越长，“它（台湾）有杀错没放过，宁愿找些纯正在香港出生的人。”他又说，大陆出生的港人申请移民台湾的成功率只有1至2成。

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陈先生指出，公司上一宗大陆出生港人申请投资移民获批已是去年底。他又引述其他行家消息，有港商曾有政协头衔，申请移民台湾时遇上阻滞，“你一有政协这些字眼挂上身，其实坦白讲，台湾真的会去查”。

根据政府统计处2016年统计资料，60.6%人口在香港出生，约31.0%人口在中国大陆、澳门或台湾出生，估计逾百万港人在中国大陆出生。

报导引述陈顗民指出，不论政见是蓝是黄（支持政府或支持民主），只要是大陆出生的港人一旦申请移民台湾，就会遭跨部门审查。陈顗民指，大陆出生港人必须向公安当局申请注销户籍证明书，“你要有这份文件，（证明）同大陆无关系，不是大陆一员。如果你说又了这份东西，正常说，会有点帮助”。

他分析，大陆出生港人申请投资移民台湾，成功率低至1至2成，公司已尽量不接受这类委托。而香港出生的人成功机会可达5、6成，“香港出生一定占优，以前台湾都不太执着这点（香港出生或大陆出生），反而近年我们看到越来越收紧”。

出生地受查外，与大陆关系密切亦难以移民。陈顗民引述业界消息指，有港商曾有政协职衔，申请移民台湾遇上阻滞，即使是挂名小县市政协职衔，仍会被审查。而中资或国企员工申请移民会否受阻，则视乎职级，“如果你的职权可以话事，要有心理准备（不获批）。但假使你做普通柜台、做后勤工作，感觉上不会看得太重”。

根据苹果日报报导，台湾新政策出台前有一名申请移民台湾的港人Eric（化名），他在香港出生，曾在台湾读大学，返港后一度任职国企及中资机构。今年他在搜寻移民资料时发现，侨生返港工作满两年，就可以申请台湾居留证。Eric与两位同届侨生大半年前一起递表申请移民，自己迟了一星期才收到批准居留通知，“最初我还在想，是不是我（中资）工作背景关系，所以卡在那里不一定获批呢？”

他指，用侨生身份申请移民已是较宽松，申请移民时仍须向香港税务局申请工作证明，列出过去6年工作的雇主，难以隐瞒在中资或国企工作的背景。他认为，随着两岸关系恶化，台湾对移民的背景审查只会越来越严格，“如果你做中资又想走，你应该越早安排越好。因为不知道台湾对中资还有什么措施再出台”。

台湾移民署回覆查询指，按现行规定，大陆地区出生者申请居留、定居，须附大陆地区注销户籍证明，并经海基会验证，有关案件将透过跨机关联合审查。而现或曾任职于大陆地区党、政、军者，须跨机关联审，暂时无法告知定义，亦非一定不予许可。