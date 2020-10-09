日本政府的在9月27日向媒体透露称，中国国务委员兼外交部长王毅计划最快于10月到访日本，并与日本外交大臣茂木敏充及日本新首相菅义伟会谈，但是最近两国政府决定王毅访日延期，据说原因是中共中央政治局9月28日召开会议决定，从10月26日至29日召开中共十九大第五中全会，习近平以及中国其他领导人将讨论并制定从2021年至2025年的第14个五年经济与社会发展计划。

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日中间要人往来从今年中共中央政治局委员杨洁篪在28-29日访日以来没有进行。据说王毅访日是由中国方面提出来的，此前王毅已经历访欧洲，目前中国也在寻求和日本改善关系。

但是日本、美国、澳大利亚、印度四国外长6日在东京召开会议，针对海洋活动频繁的中国，就为推进“自由开放的印度太平洋”构想加强合作达成一致。

美国国务卿蓬佩奥在6日接受日媒采访时严厉批判中国，中国驻日大使馆网页在10月7日发表题为《驻日本使馆发言人就美日印澳四国外长会及美国国务卿接受日媒采访答记者问的谈话》，谈话指出:“蓬佩奥屡次编造涉华谎言，恶意制造政治对抗，有关行径与当今和平发展、合作共赢的时代潮流和世界大势背道而驰，其图谋不得人心，更不会得逞。我们再次敦促美方摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止对中国的无端指责攻击，以建设性的态度对待同中国的关系。”

但是据日方报道：日中两国正就王毅访日延期到11月展开磋商。同时，王毅也推迟了原定于10月访问韩国的日程。