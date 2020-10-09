评价坏到这种地步习近平没想到？

中国在西方的形象坏到了历史最低，根据美国皮尤中心本周公布的在十四个发达国家进行的调查，日本人对中国持负面看法的比例最高，达86%，瑞典其次，达85%。国家名声很坏，领导人习近平难辞其咎，高达78%受访国家的民众不信任习近平。

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美国人对习近平不信任的比例与去年相比，增加了27个百分点，澳大利亚增加了25个百分点。其他接受调查的国家对习近平国际意图的不信任度均创下新高。

对中国持负面看法高达百分之八十以上的还有正在遭受中国贸易制裁的澳大利亚，81%。其它依次为：丹麦75%，韩国75%, 英国74%，美国73%，与2017年相比，美国对中国的负面看法猛增20个点；加拿大73%，荷兰73%，德国71%，比利时71%，法国70%，西班牙63%，意大利62%。

对习近平的中国和习近平本人印象这么坏，关键的一个影响人们对中国看法最大的一个因素是新冠病毒大流行。其次是人权状况。大多数受访者对中国应对疫情持负面看法。新冠病毒去年年底最早在中国武汉发现，此后病毒迅速蔓延到全世界，造成全球性病毒大流行。问题在于当人们批评中国在疫情爆发初期行动迟缓，掩盖病毒的真相时，中国开始向世界甩锅，发动战狼外交攻势。

澳大利亚四月呼吁国际社会，就新冠病毒来源展开国际调查，中国十分愤怒，向澳大利亚采取报复行动。“直到两年前，澳大利亚公众大多还把中国视为一个经济机会，”澳大利亚研究员卡萨姆对『纽约时报』这样说。可是，从调查看，中国越是隐瞒，越是甩锅，外界民众看得越是很清楚。中国要强行堵外国人的嘴，像堵本国人民的嘴巴那样，最终失败了。这场病毒大流行给全世界造成的恶果，无以估量。

中国在外界批评时还喜欢拿出一个美国等国治理不佳才造成如此重大损失，一些分析指出，中国如果在火苗起来的时候就灭火，或者火势起来后难以扑灭赶快向全世界报警，后果就不至于这样严重，人们也会在很大程度上理解。至于美国或其他西方国家在疫情治理方面存在的问题，任何一个民主国家的领导人最后都逃不脱人民的清算。中国应该首先考虑的是自身的问题。

一个大国，国际形象坏到如此地步，为什么呢？中方是否会反思？周五当有记者就此提问中国外交部发言人华春莹时，她倒是不假思索：“这只不过代表了一些西方国家的观点”，然后枪炮对准美国，不点名直指特朗普：一段时间以来，美国政客利用新冠疫情和其他话题作为借口来污蔑中国，通过播撒谎言和假信息来妖魔化中国。

按照华春莹的说法，美国这样做，自然严重误导了美国公民和其他一些西方国家对中国与疫情斗争的看法。

官媒『环球时报』总编胡锡进在社交媒体微博发文自嘲：“他们对中国的看法负面就负面吧，中国人对美澳等西方国家的看法肯定也比过去更加负面了。这是美国政府采取一系列极端做法不断分裂世界的结果。”

胡锡进还说，“中国做错了什么吗？我们发动战争了？中国干涉任何国家内政了？都没有。中国一直诚实、努力地自我发展，与世界友好相处，但是西方政治和舆论精英制造了攻击中国的种种噱头，不断毒化西方公众对中国的认识。”

胡锡进觉得外国批评中国很冤枉，是“攻击”，是“噱头”，而中国做事“诚实”。有网民说：想想美国多年来希望把中国导入国际社会的苦心，当局却一直教育人民“美帝亡我之心不死”。美国两党现在都说，看清了中共的本质，这话多么沉重啊。

胡锡进的那张报纸还在坐井观天，自以为“咱们中国人欢庆假期的场景引来了不少国家舆论的羡慕、嫉妒乃至仇视”。中国人开始度假了，好事。但单单一个“十一长假”不过十日，用不着特别吹，真不知道西方人是如何度假的。

这两天，在联合国，中国成了发达民主国家和其它一些国家批评的焦点。周二，德国代表三十九个国家在联合国发表声明，对新疆的人权状况和香港的最新发展深表关切。中国按照一贯的做法，立即组织了人权极差的巴基斯坦和古巴等几十国反对干涉中国内政，为中国人权叫好。

习近平讲话时也许可以照旧说，“我们的朋友遍天下”。