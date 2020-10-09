阎丽梦母亲第四度被捕称如在香港爆料“必遭失踪杀害”

曾于香港大学公共卫生学院做研究工作、目前已赴美国的大陆病毒研究员阎丽梦，近月多度公开指控中国政府隐瞒新冠病毒疫情。她星期二接受美国福斯电视新闻（Fox News）访问表示，其居于大陆的63岁母亲受其牵连，已第四度被捕，正扣押于北京。

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阎丽梦在访问中说：“如果我在香港说出真相，我只要一开口，我就会被失踪及杀害，没有人再可以听到我的说话。”（If I tell it in Hong Kong, the moment I start to tell it, I will be disappeared and killed. No one will hear me.）

新冠状病毒疫情在美国似有变本加厉之势，包括总统特朗普和第一夫人在内的多名白宫官员纷纷中招之外，纽约市9个地区及加州多个城市需要重新实施严厉抗疫措施。特朗普口中所指的“中国病毒”已成为竞选进入白热化阶段的关键词。

这次是严厉梦第二次接受福斯新闻的访问。她接受该台新闻节目Tucker Carlson Tonight的访问时指出，她的母亲已被中国共产党拘禁，阎形容中共的手段“他们非常饥饿”。

阎表示，她将会揭露更多的证据证明病毒的始作俑者是中国，她又说：“我的母亲和我的家人已非首次被（中共）逮捕。我已经与我大部分的家人切断了直接的关系，但我的63岁母亲已被第四次被中国共产党逮捕。”

阎说：“我是家中唯一的孩子，我的母亲没有犯错，他们逮捕我母亲将她送到北京，唯一的理由是因为我道出病毒的真相，他们感到愤怒。他们这样做的目的是要我噤声”

阎丽梦今年7月曾接受福斯新闻访问，声称去年底向港大上司报告中国政府早知新型冠状病毒可人传人，但被要求噤声及不要触碰红线。她声称因感生命受威胁，今年4月28日赴美。不过，港大事后发声明表示，其意见和看法不代表港大，报道内容亦与关键事实不相符。