12港人送中全程均有警方空中“护送”港府谎言被踢爆

根据黄之锋出示的飞行服务队出勤纪录，12港人送中当日该服务队的行动，上面清楚显示是“P-OPS”，即警方行动，足可证明警方说谎。之锋面书截图

包括特首林郑月娥和警务处长邓炳强在内的港府高层，一直坚持12名港人在果洲群岛一带被大陆海警截获及逮捕一案，香港当局是在大陆方面通知后才知晓，林郑更坚持“香港没有任何角色”，然而根据苹果日报及香港众志前秘书长黄之锋，8月23日出事当日，属于港府部门的香港飞行服务队，全程空中监视并尾随12人所坐的船只，直至广东海警截停船只及逮捕船上12人才大功告成。黄之锋更出示当日飞行服务队的出勤纪录，上面明确有“P-OPS”字样，即“警方行动”（Police Operations）的意思。

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目前在深圳盐田派出所被扣的12名港人的4名家属，获悉有关消息之后8日到飞行服务队总部抗议，要求交代当日出勤任务的性质。12港人目前被大陆方面指控涉嫌“偷渡”而被扣押，至今已已逾6个星期，但家属仍被拒绝探访，而且更被“硬塞”官方指派的律师。

苹果日报早前已踢爆飞行服务队疑全程尾随12港人的快艇，黄之锋8日在面书（Facebook）发文，披露一段飞行服务队的飞行纪录，显示服务队的定翼机当天的行动为“P-OPS”，意味警方早已掌握12港人行踪，并主动策划定翼机在空中监视，绝非如林郑月娥早前声称的“没角色”。在黄之锋公开的飞行纪录中，显示分别有两架飞机在8月23日，执行以“P-OPS”为代号的行动。

黄之锋8日亦有参与12港人的家属到飞行服务队总部抗议的行动，根据苹果日报报导，他在现场引述消息人士称，涉事定翼机的行动是“警方行动”。他认为，事件或许是保安局辖下的警方及飞行服务队跨部门行动，又公布多名疑涉事的飞行服务队队员名称。黄又不排除将来有更多消息提供，又呼吁有相关消息的人士向他们提供更多资料，以协助12港人及其家属。区议员岑敖晖亦直斥特首林郑月娥、保安局局长李家超及警务处处长邓炳强一直在说谎，密谋将12港人送中。

黄之锋帖文引述消息指，警方在空中监视快艇，并设局将12名港人送中。此外，黄亦披露负责当天定翼机任务的飞行服务队人员名单，包括高级机司马钧豪、黄咏妍、丁沛东、二级机司张家辉及三级空勤主任陈坚衡。黄又指，自传媒披露设局送中事件后，政府电话簿已经将政府飞行服务队整个行动组职员的联络资料全部删除，记者刚才测试，已无法查阅飞行服务队行动组的职员联络方式。对于政府新闻处的飞行服务队联络名单修改，一直协助12港人家属的本土派邹家成形容是“做贼心虚”。

黄之锋与12名港人的家属到飞行服务队总部门外抗议，要求飞行服务队与警方，尽快公开8月23日，即12名港人被掳走当天，定翼机的任务性质、侦察纪录等，并交代警方曾否登上定翼机在空中监视12名港人。

拒绝延任“临时立法会”议员的朱凯廸等人，亦陪同家属到飞行服务队总部外抗议，指警察分明一早知道12人打算8月23日出发，“送他们去中国水域，让中国海警捉，跟住再送中”，“邓炳强是睁大眼睛在全香港人面前讲大话”。

林郑月娥早前称警方“没任何角色”，然而苹果日报之后连日揭发警方早有部署，确认12港人被中方拘捕后才告“任务完成”，警方回覆则变得微妙，从“看到传媒报导才知道”改称“内地执法部门拘捕行动与警方无关”，转移视线避谈派员登机监视快艇。