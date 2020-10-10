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中共五中全会前党内有异声

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2017年4月6日，美国总统特朗普在美国佛罗里达州棕榈滩玛拉岛与中国国家主席习近平互动。
2017年4月6日，美国总统特朗普在美国佛罗里达州棕榈滩玛拉岛与中国国家主席习近平互动。 REUTERS - Carlos Barria
作者： 安德烈
10 分钟

中共将于10月底召开19届五中全会，在全面向左，战狼文化浸淫下，深圳前市委书记厉有为发表『路在何方』，指出在中美冲突下中共最容易犯的是“左的错误”；而另一位前外交官，现供职于中国国际问题研究院的袁南生，则直指要警惕战狼文化，别误以为中国碰上了与美国竞争霸权的历史性机遇。

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两人的文章背景处处不离中美冲突，然而厉有为重在内部，重在经济，袁南生则忧心中国的国际环境，强调切忌战狼外交。

中共10月26至29日将召开19届五中全会，预料会中将讨论『十四五规划』，为未来五年的经济规划定调。厉有为这篇题为『路在何方』的文章，9月21至22刊载于香港亲北京的『文汇报』，从经济角度谈中国的前途。在民心不稳，中美冲突，尤其民企没有安全感，生存陷于困境、公私合营的舆论再度兴起的背景下，厉有为警告，“左的错误”对中国发展危害性最大。

关于混合所有制改革，厉有为指出有两条路径，一条是按市场经济规律、民营和国有优势互补；而另一种是政府主导，以行政手段为主配置资源，“给国有企业下指标，把优秀的民企吃掉”。现在中国正站在选择的十字路口。

中国民营经济生存艰难，安全感弱，厉有为指，国家大法只承认公共财产不可侵犯，“能否以法律确保私人和公共财产，都神圣不可侵犯？”厉有为还反问，要以阶级斗争的方式，还是法律和行政手段的和平方式，解决不同利益诉求？

面对中美对抗的局面，厉有为说，有人指美国等待中国在外部压力下犯错，自己垮台，“我认为最容易犯的是左的错误”。

厉有为强调关键时刻最重要的是稳定民心，尤其是企业家的民心，“使他们觉得他们的人身安全和财产安全都得到政府法律的确实保障。”

厉有为的文章引起关注，『南华早报』引述分析称，厉有为的言论可能不只是代表自己，也代表中共党内其他自由派人士的想法。

另一篇文章似乎也有点代表中共党内自由派人士的意味？这是前中国外交官，中国国际关系学会副会长，外交学院原党委书记袁南生9月25日发表的『对新冠病毒大流行后中美关系的思考』，文章重点在讲中国的国际处境。在指出中美关系回不去了的大前提下，强调“中美关系需要 维稳”，指出要防止战略误判，尤其要防止对美国的误判，误以为美国已衰落，误以为全球抗疫战役已提出以他国取代美国来承担全球“领导责任这个历史性任务”，误以为中国在这次抗击疫情的战役中最先受到冲击，最早走出疫情，是给中国带来了与美国竞争霸权的历史性机遇。

中美关系已经败坏到如此地步，作者列出的现象却在中国对外交往中比比皆是：“对话”变成了“对骂”，以为美国衰败，中国已成为第二大经济体，中国取代美国指日可待；鼓吹“必战论”，“中美必有一战”，“中日必有一战”，中印、中越、中韩、中菲必有一战等等。把轻言战争与爱国画等号，煽动民意，民意绑架外交。

作者警告切不可“坐井观天”，陶醉于世界第二大经济体，其实，“1900年八国联军侵华时，中国GDP就已名列世界第二。”1927年军阀混战时期，“中国的国富居然列在全世界第三位，在德、日、法之上”，1949年，才下降至第四位。

袁南生说，“几千年来，中国是世界上最有资格的第二大经济体，中国先后三次名列第二，一次是明代以前，一次是近代史上被英国赶超，一次是现在这个时期。了解这些情况，有助于保持清醒的头脑。”

怎么办？作者认为应该坚持邓小平提出的韬光养晦，在他看来，“外交上的“韬光养晦”是指用谦逊的姿态与他国交往，而不是咄咄逼人，强人所难。有人认为韬光养晦就是“缺钙”、软弱，这完全是误解。跟人打交道，把刀拿在手上，人家是什么感觉？“

”打外交仗，不在于嗓门大，不在于是否亮剑，而在于是否在理“。” “中国外交应该‘强起来’，而不是单纯地‘强硬起来’”。他表示。

 

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