中共五中全会前党内有异声

中共将于10月底召开19届五中全会，在全面向左，战狼文化浸淫下，深圳前市委书记厉有为发表『路在何方』，指出在中美冲突下中共最容易犯的是“左的错误”；而另一位前外交官，现供职于中国国际问题研究院的袁南生，则直指要警惕战狼文化，别误以为中国碰上了与美国竞争霸权的历史性机遇。

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两人的文章背景处处不离中美冲突，然而厉有为重在内部，重在经济，袁南生则忧心中国的国际环境，强调切忌战狼外交。

中共10月26至29日将召开19届五中全会，预料会中将讨论『十四五规划』，为未来五年的经济规划定调。厉有为这篇题为『路在何方』的文章，9月21至22刊载于香港亲北京的『文汇报』，从经济角度谈中国的前途。在民心不稳，中美冲突，尤其民企没有安全感，生存陷于困境、公私合营的舆论再度兴起的背景下，厉有为警告，“左的错误”对中国发展危害性最大。

关于混合所有制改革，厉有为指出有两条路径，一条是按市场经济规律、民营和国有优势互补；而另一种是政府主导，以行政手段为主配置资源，“给国有企业下指标，把优秀的民企吃掉”。现在中国正站在选择的十字路口。

中国民营经济生存艰难，安全感弱，厉有为指，国家大法只承认公共财产不可侵犯，“能否以法律确保私人和公共财产，都神圣不可侵犯？”厉有为还反问，要以阶级斗争的方式，还是法律和行政手段的和平方式，解决不同利益诉求？

面对中美对抗的局面，厉有为说，有人指美国等待中国在外部压力下犯错，自己垮台，“我认为最容易犯的是左的错误”。

厉有为强调关键时刻最重要的是稳定民心，尤其是企业家的民心，“使他们觉得他们的人身安全和财产安全都得到政府法律的确实保障。”

厉有为的文章引起关注，『南华早报』引述分析称，厉有为的言论可能不只是代表自己，也代表中共党内其他自由派人士的想法。

另一篇文章似乎也有点代表中共党内自由派人士的意味？这是前中国外交官，中国国际关系学会副会长，外交学院原党委书记袁南生9月25日发表的『对新冠病毒大流行后中美关系的思考』，文章重点在讲中国的国际处境。在指出中美关系回不去了的大前提下，强调“中美关系需要 维稳”，指出要防止战略误判，尤其要防止对美国的误判，误以为美国已衰落，误以为全球抗疫战役已提出以他国取代美国来承担全球“领导责任这个历史性任务”，误以为中国在这次抗击疫情的战役中最先受到冲击，最早走出疫情，是给中国带来了与美国竞争霸权的历史性机遇。

中美关系已经败坏到如此地步，作者列出的现象却在中国对外交往中比比皆是：“对话”变成了“对骂”，以为美国衰败，中国已成为第二大经济体，中国取代美国指日可待；鼓吹“必战论”，“中美必有一战”，“中日必有一战”，中印、中越、中韩、中菲必有一战等等。把轻言战争与爱国画等号，煽动民意，民意绑架外交。

作者警告切不可“坐井观天”，陶醉于世界第二大经济体，其实，“1900年八国联军侵华时，中国GDP就已名列世界第二。”1927年军阀混战时期，“中国的国富居然列在全世界第三位，在德、日、法之上”，1949年，才下降至第四位。

袁南生说，“几千年来，中国是世界上最有资格的第二大经济体，中国先后三次名列第二，一次是明代以前，一次是近代史上被英国赶超，一次是现在这个时期。了解这些情况，有助于保持清醒的头脑。”

怎么办？作者认为应该坚持邓小平提出的韬光养晦，在他看来，“外交上的“韬光养晦”是指用谦逊的姿态与他国交往，而不是咄咄逼人，强人所难。有人认为韬光养晦就是“缺钙”、软弱，这完全是误解。跟人打交道，把刀拿在手上，人家是什么感觉？“

”打外交仗，不在于嗓门大，不在于是否亮剑，而在于是否在理“。” “中国外交应该‘强起来’，而不是单纯地‘强硬起来’”。他表示。