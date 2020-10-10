因孟晚舟被囚 北京1月以来首次允许加拿大外交官视频探视两位加国公民

被中方扣押的加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig 左）和商业顾问迈克尔·斯帕沃尔（Michael Spavor）

加拿大外交部周六宣布，加国自元月以来，领馆人员首次获许与两名遭中国“任意拒押”的公民康明凯和斯帕弗会面。与此同时，加拿大总理特鲁德感谢美国总统特朗普为营救两名加拿大在押公民所付出的努力。

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特鲁多周六与特朗普通话之后发表文告， “感谢特朗普总统和美国为要求中国立即释放两名被任意拒押的加国公民付出的努力”。但文告没有列举具体细节。

经过再三努力，加拿大驻北京大使鲍达民终于获得中方批准于周五和周六视频探视关在狱中的两人。加拿大外交部表示，加拿大使领馆一直向两名公民和他们的家人提供服务，但不能提供具体细节。外交部表示，领馆人员最后一次探望两人分别是今年1月13日和1月14日。

华为财政首脑孟晚舟2018年12月1日在温哥华机场过境时，加拿大警方应美方要求拘捕了孟晚舟，美国指控孟晚舟在知情的情况下，违背美国对伊禁令，涉嫌犯下金融欺诈。12月10日，在中国工作的加拿大前外交官康明凯和商业顾问斯帕弗被中方拘捕，一直拖到去年6月才以涉嫌间谍罪指控。康明凯与斯帕弗被抓，西方公认是加拿大拘捕孟晚舟后北京对加国的报复措施。

康明凯和斯帕弗在中国得到的待遇与孟晚舟在加国得到的有天壤之别。孟晚舟很快获得假释，住在温哥华自家豪宅，可在市区自由出入，微笑满面地出庭，有时还发出一两个向往祖国的信号，而加拿大两位公民被抓后长时间声息全无。

孟晚舟案目前在加拿大进入引渡审讯阶段，加拿大法官刚刚拒绝了孟晚舟律师要求提供美加有关其引渡的机密文件的要求，这被视为孟晚舟在力图摆脱引渡美国的法律诉讼中再遭重挫。

孟晚舟应于10月26日重返法庭听讯，据估计，该引渡案应于2021年4月见分晓。