大陆回应蔡英文讲话再提九二共识 民进党：正视台湾善意

中国大陆国台办周六回应台湾总统蔡英文“双十”国庆谈话表示，回到“九二共识”政治基础，两岸就能重启对话协商。台湾民进党则呼吁中国当局，停止恶意挑衅与统战行为，正视台湾持续的善意与两岸现实，以对等尊严的对话化解彼此歧见，才有助两岸关系正常发展。

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《中央社》报道，台湾总统蔡英文周六国庆演说有关两岸关系的谈话，中国大陆国台办发言人朱凤莲回应表示，造成两岸关系紧张的根本原因，是“民进党当局”拒不承认体现“一个中国”原则的“九二共识”，责任完全在民进党当局。

她奉劝民进党当局停止任何“谋独”挑衅行径，不要在错误的道路上越走越远。回到“九二共识”政治基础的“正轨”，两岸就能重启对话协商，两岸关系才能改善，台海才能和平稳定。

民进党周六晚间表示，两岸稳定是双方共同的责任，不顾现实、一昧指责民进党挑衅与对抗，无助于台海局势的和缓。 民进党表示，蔡英文国庆谈话表示的“在符合对等尊严的原则下，我们愿意共同促成有意义的对话”，这是在两岸立场上，台湾社会的最大公约数，中国当局若是有心化解对立，改善两岸关系，应当正视台湾主流民意，切勿再一意孤行。

民进党强调，“过去4年多来，我方面对两岸关系坚持不挑衅、不冒进”。然而，国台办的发言却仍不断把两岸僵局的问题推给民进党政府，让两岸持续陷入不信任和对立的氛围中。作为一个泱泱大国，中国政府的表现令人失望。

民进党呼吁中国当局，改变处理两岸关系的态度，尽快停止恶意挑衅与统战行为，正视台湾持续的善意与两岸现实，以对等尊严的双方对话化解彼此歧见，方有助于两岸关系正常发展。