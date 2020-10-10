德国将加强疫情管控措施

新冠病毒在德国仍在继续扩散，感染人数正在快速上升。新冠病毒重灾区名单在加长。但病亡人数保持较低水平。德国总理默克尔预告将推出新的管控措施，但不打算封城。

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据《柏林晨邮报》报道，德国新冠病毒风险区越来越多。科隆，法兰克福，柏林现都属于重灾区。但反对管控措施者周六在柏林又举行了示威游行。警方表示，有数千人参加了游行。沉默游街打出的口号是：“反对种族主义和拥护我们的人权”。

据德广联报道，德国新冠病毒感染人数上升迅速。为此，德国总理默克尔周五和11大城市市长商谈后，达成了新的管控措施，其中包括德国联邦国防军和柏林罗勃特科赫研究所将向重灾区派遣专家，戴口罩义务的范围将扩大，公开活动和家庭庆祝活动的人数将受到进一步限制以及餐饮业将在规定时间关门等。尽管会有更严格的管控措施，但默克尔注重的是，尽量让经济和社会生活不要像年初那样大刹车。默克尔还特别呼吁年轻人要遵守管控规定。

根据柏林罗伯特科赫研究所周六公布的数据，德国新冠病毒感染患者共计319381人，一天内新增4721人，病亡人数达到9604人，病亡者新增15人。

《明镜》周刊指出，德国新冠病毒感染人数虽然在迅速增加，但病亡人数却浮动在每天15人左右。而四月间病亡人数有时一天可达300人。根据罗伯特科赫研究所的分析，病亡人数偏低与现在受感染者多为年轻人有关。德国20岁以下因感染新冠病毒而死亡者只有两人，85%的死者是70岁以上的患者。另外，医生们发现，新感染者与三月和四月新感染者相比，发病较少。医生们通过检测也发现，现在的发展趋势是，不少人身上只携带有很少量的病毒。病亡人数下降已成全球发展趋势。