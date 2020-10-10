特朗普染疫后白宫首场公开活动表示：“感觉很好”

美国总统特朗普周六在白宫阳台向支持者发表讲话，表示他“感觉很好”。特朗普并表示，“病毒将要消失，并且正在消失”。这是确诊感染新冠病毒的特朗普出院后首次出席公开活动，希望重新展开他的竞选活动。

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据法新社报道，在特朗普宣布确诊感染新冠病毒9天后，周六，特朗普自白宫阳台向数百支持者发表讲话。这也是特朗普确诊感染新型肺炎住院3天出院后，首次出席公开活动。特朗普在白宫阳台发表长约17分钟的演说，以“法律与秩序”为主题。他最初戴上口罩在白宫阳台现身，其后除下口罩讲话。数百人获邀在南草坪出席这项活动。一些特朗普的支持者高喊：“再来4年”。

特朗普感谢支持者在他住院期间为他祷告，并强调美国将会击败可怕的“中国病毒”（China virus）。

他指出，美国正在生产强力药物与疗法，疫苗也会以创纪录时间迅速问世；疫情虽在欧洲、加拿大等地有恶化趋势，但病毒“将会消失，也正在消失中”。

在17分钟演说中，特朗普还抨击民主党总统候选人拜登。他指控拜登背叛非裔及拉丁裔美国人，并批评民主党在过去半世纪以来，将工作机会送给中国。

周六午间开始，很多人排队等候进入白宫，不少人戴着为特朗普助选的“小红帽”，很多人没有戴口罩。

特朗普的竞选阵营表示，特朗普周一到佛罗里达州出席竞选集会后，周二及周三将分别到宾夕法尼亚州和艾奥瓦州出席活动。

特朗普此前在福克斯节目上说他已经“不用服药了”，并透露更多对抗2019冠状病毒疾病的细节。特朗普向节目主持人席格尔说：“现在我不用服药了，我已经没有吃药了，大概是在8小时前停药。”