五中全会前 习近平为何动作频频

中共政治局9月28日的会议是一个为10月下旬召开19届五中全会打招呼的会议，五中全会将推出新的五年计划，但更引起观察家注意的却是会上将审议“中共中央委员会工作条例”。很难想象五中全会会出现任何波澜，但旨在推出规范中共中央委员以上大员的『条例』，预示习近平将更进一步勒紧缰绳，不让在高层或者与高层关系密切的阶层发生异动，而对中共内部运作了解的人士则认为习近平显然很不安。

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严控红二代

任志强被判有些日子，五中全会召开前夕，官媒又在猛批任志强，11日，官媒大规模转刊北京日报客户端『且看国企领导任志强的贪腐面目』一文，把一个明明因为批评习近平而入狱的人物涂抹成一团黑：“贪污、受贿、挪用公款、滥用职权。”有分析指，项庄舞剑，意在沛公。

红二代这个既可以联手又可以关键时刻倒戈的阶层引起习近平的高度警惕，在红二代出身的前房地产大亨任志强严厉批评习近平治理疫情无能，是一个脱光了衣服还要当皇帝的小丑后，习近平显然下定了平定红二代的决心。任志强，这位在高层和各界颇有人脉、后来出脱为公知的人物，就这样成为习近平打击的首要目标。

更重要的是，镇压任志强至少有一石二鸟的目的。任志强与习近平反腐时期的盟友王岐山曾有十分密切的关系，从69岁的任志强最后被判以18年重刑，王岐山无能而助或者不肯相助来看，王岐山是否已经在相当程度上失去了习近平的信任。任志强被判不久，10月2日，曾经是王岐山的亲密合作者，前中央纪检巡视小组组长董宏突然落马。北京接近高层的人士向法国『世界报』透露，这件事对王岐山很糟糕。在中国，领导人秘书或亲信被调查，大部分情况意味着他们的头快要完了。

习近平下令判任志强重刑，抓董宏，不仅要威慑红二代，谁再敢冒犯谁就会有同样下场，还同时剑指王岐山及其王岐山周围的官场人物。一个公开的秘密是，王岐山周围有一群自由派人士，他们有关习不如王的私下议论习不可能永远不知道。

王岐山的礼仪性角色能够扮演多久，可能是一个观察党内内斗到了何种程度的角度。

管束中央委员

中共五中全会上将审议『中共中央委员会工作条例』，这被一些观察人士形容为习近平正在用“家规”来代替“党规”，把个人对党的统治绝对化，私有化。

”曾在中共中央党校担任教授的蔡霞以“习共”代指中共，认为中共已完全被习近平窃为私有。在海外流亡的民主人士万润南也曾指出，习近平把党天下变成习天下，这都指出了这个党越来越私密化或者黑社会化的性质。

根据新华社对最近一次政治局会议的报道，“『条例』对党中央的领导地位、领导体制、领导职权、领导方式、决策部署、自身建设等作出全面规定，为加强中央委员会工作提供了基本遵循”，『条例』要求“中央委员会、中央政治局及其常委会的组成人员要带头执行党章和『条例』等党内法规，带头增强‘四个意识’、坚定‘四个自信’、做到‘两个维护’”。

这个『条例』将规范政治局常委在内的所有中央委员，但不包括习近平本人。因为政治局会议毫不避讳地表示，出台这一条例，“是坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导的必然要求”，通俗地说，这个条例是专为习近平服务的。如果说党章针对全体党员，该条例则针对的是中共中央委员。习近平的名字写入宪法，党章，还将写入『条例』，中央是引述分析指出，这是习近平要搞终身制的最新表现，只要『条例』在，习的核心地位就永保不变。

中国独立学者邓聿文表示，在中共家法里，条例的党内法律效力仅次于党章，这显示“党内没有力量阻止习按自己的想法办事”，他还指出，习上台后，大部分时间都用来为中共立规矩或家法上，但是“夹杂了太多私货”，旨在提醒全党他是唯一的老板，他的命令和意志不可违抗。

习为什么要这样做，邓聿文认为习以为只有如此政治上才有安全，由此反映出“他对当下的 处境和权力，其实是很不安，没有自信的。习已“满眼望去，皆是敌人”，要不断地用权力去维护建立起的偶像，否则分分秒秒就会被打碎。

去深圳的目的

习近平或将还有一个引人注目的动作，根据『南华早报』报道，习应在13日晚间前往深圳，参加深圳特区成立40周年庆典。深圳全境目前据指如临大敌，限制无人机升空，安保措施空前，11日至17日，全面禁飞无人机等航空器。据香港媒体报道，中共中央办公厅主任丁学祥等人日前已南下广东，为习近平南巡铺路。

邓小平1992年南下再推中国经济改革，后来每逢10年，江泽民、胡锦涛都会南巡深圳，习这位被外界广泛视为离邓小平远，离毛泽东近的人物南下，是想在党内人心思变的背景下，想向党内强调他与前任领导人的历史传承以安抚党内各派人物的军心，还是要显示在中美对抗，导致中国越来越孤立的情形下把深圳建成“中国特色社会主义先行示范区”的决心？或者将会见香港特首林正月娥，给这一被美国取消了特殊贸易地位、东方明珠已失明的城市打气？都值得疑问。