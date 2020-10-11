五中全会月底开 “十四五”方向和习近平权力如何提升受关注

中国共产党将在10月底召开19届五中全会，根据中国官方的公布，会议将研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。外界关注的另一个焦点是习近平的权利在这个会议上能够进一步得到提升。

广告 继续浏览后续

根据公布， 中共第19届中央委员会第五次全体会议（五中全会）将于26至29日在北京召开。《党章》规定，中央委员会全体会议由中央政治局召集，每年至少举行一次。中央政治局向中央委员会全体会议报告工作，接受监督。根据公布，五中全会的主要议程是：中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。

对于十四五计划的制定方向，港媒南华早报引述中国人民大学国际关系学院教授时殷弘说，中国在经济、外交和工业发展等领域都遭遇逆风，正面临1976年毛泽东过世后最不确定的国际环境，中国一方面要订出长期发展的策略，但若订得太细，则战略又有大幅调整的风险。

中国人民大学财金学院副院长赵锡军指出，未来5年，中国将以经济“双循环”因应中美冲突和全球不确定，这意味着国内经济优先，力求在严重受制于美方的产品领域内跟上步伐。赵锡军表示，中国接下来也会深化与多边组织、特别是美国想疏远的组织的合作关系。

中央社报道，有分析人士指出，会议中最重要的事，就是审议“中共中央委员会工作条例”。据报导，此条例中将载入“维护以习近平为核心的党中央权威和集中统一领导”内容。

分析人士认为，根据中共家规，条例的效力不及党章。讲究“以法治国”的习近平，若要确立“主席终身制”，就应该要修改党章，甚至回到党主席制。这次修条例而不修党章，或许反映出他在党内不同声音的压力中“退而求其次”。

2016年10月，习近平在中共18届6中全会中取得了“核心”的地位；2018年3月，13届全国人大第一次会议通过宪法修正案，取消国家主席和副主席任期限制。