亚美尼亚阿塞拜疆停火遭破坏：欧盟表示极为担忧

亚美尼亚和阿塞拜彊周日相互指责轰炸对方平民区，双方在俄罗斯斡旋下达成的停火似已失效。欧盟周日表示对当地停火遭到破坏极为担忧；俄土外长通电话讨论纳卡局势。

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法新社消息，周日下午，双方没有宣布进行在押犯人及遗体交换。

在俄罗斯斡旋下，亚美尼亚及阿塞拜疆达成纳卡地区的停火协议，协议只带来短暂和平。周末，双方互相指责对方违反停火协议。 阿塞拜彊总统接受俄罗斯传媒访问时表示，亚美尼亚必先遵守停火协议，才可以展开政治磋商。

阿塞拜彊指责亚美尼亚分离武装没有遵守停火规定，向阿塞拜疆第二大城市甘贾发动袭击。炮弹击中民用建筑，造成9人死亡，33人受伤，部分建筑和车辆损毁。在甘贾市，法新社记者现场看到有房屋被炸毁，阿塞拜疆救援人员在瓦砾中救援，并发现两具尸体。

亚美尼亚国防部否认袭击，反指阿塞拜彊轰炸亚美尼亚境内一处住宅区，纳卡地区内的亚美尼亚人也指责阿塞拜彊部队，在停火生效后5分钟就发动新攻势，造成2名平民丧生。

另据法新社消息，在纳卡地区停火早破坏后，欧盟周日表示对当地局势极为担忧。欧盟在一份声明中表示，欧盟对当地继续军事行动，特别是针对平民的军事行动极为担忧。欧盟呼吁各方遵守停火协议。

此外，俄罗斯外长拉夫罗夫与土耳其外长恰武什奥卢周日通了电话，讨论纳戈尔诺-卡拉巴赫地区局势。 俄罗斯外交部发表声明强调，必须严格履行俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚三国外长上周六发表的联合声明所有条款。根据这份联合声明，冲突各方同意在纳卡地区停火，并交换战俘和死者遗体。但停火协议生效后，阿亚双方均指责对方违反协议发动袭击。