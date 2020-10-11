央视播“台谍”认罪 杯弓蛇影 漏洞百出

中国官媒央视周日在“焦点访谈”播出“台谍案”，称国安机关“破获数百起间谍窃密案件”，而且将连续三天报道‘’台谍案“，首先播出的是 台商李孟居”央视认错“，听李孟居陈述”间谍行动“，观察人士指出漏洞百出，台湾陆委会则批北京这是”无稽之谈“。

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央视称，近期国家安全机构实施“迅雷2020行动“，打击台湾间谍情报机关渗透破坏活动，破获数百起间谍窃密案件，抓获一批台湾间谍等等。综观李孟居案，感觉北京当局更像是在跟香港去年爆发的”反送中“秋后算账，同时也在继续威慑支持反送中的台湾，而与真正的间谍案相差十万八千里。

即便根据中国大陆媒体列出的李孟居间谍案细节，也找不到“间谍“的影子，官媒『环球时报』露出了底细，”2019年8月18日，李孟居抵达香港，一落地就迫不及待地展开‘反送中加油’行动”，在现场发放传单并用粤语连喊加油，拉着黑衣人与所谓的自由女神像合影，并第一时间把这些图片发回台湾”。这段报道显示，李孟居不过是一位同情港人的示威者。

香港去年反送中，最多时反政府示威人数在一百至二百万之间，勇武派“黑衣人”也是不计其数，这都是公开的反政府行动，不需侦查，路人随时可以听闻，随意拍照。“把图片发回台湾”，如今社交网络发达，瞬间就可以把图片发向世界，何止台湾。香港反送中的画面、视频即时性地被世人看到，也无需通过间谍手段才能得到。

当局的一个“关键证据”是李孟居“完成所谓反送中加油行动后，意犹未尽”，听说武警在深圳集结，就于次日进入深圳，拿手机“到深圳湾体育馆一楼在警戒线附近拍摄”。其实，当时，中国国内人大多不知，外部都在传，北京正在深圳集结军警，随时准备潜入香港镇压，一个普通的台湾人，拿着手机，公开地“在警戒线附近拍摄”，试着拍几张自己看到的武警集结的场面，如果是禁区，为什么没有被禁止？再者，李孟居到底拍到了什么北京方面含糊其辞，总之，完全不像是所谓的“台谍行动”。

官媒报道称，根据武警保密部门鉴定，李孟居拍到了“秘密级军事秘密，涉及部队集结地点、主战装备和数量”，而且，“境外据此可测算出部队级别、规模、战力和作战意图……”这些理由给人感觉是非要把李孟居打扮成一位“超级间谍”方可罢休。

李孟居“央视认罪”类似于以前所有的被逼到央视去认罪的节目，按照预设的问题回答，中规中矩，毕竟受人胁迫，岂能不“认罪”，有分析人士立即发现：让李孟居嘴里说出的“供述”特别地大陆化，严重不像台湾人的说话方式，比如李孟居说：“‘台独’‘港独’是没有出路的”、“暴力是绝对不对的，必须要把那些暴力人士绳之以法”，不光语言很大陆式，而且李竟然以“有罪之身”要把“那些暴力人士绳之以法”，实在难以想象出自本人内心。

央视认罪太老套了，许多在央视被迫认罪的人士，后来逐一披露实情，都是当局胁迫做戏，认罪的话多为编造，或者违心之语。最后，“央视认罪”成了央视的别号，也暴露了央视背后北京当局无法“与时俱进”的暴力特征。

台湾陆委会则批对岸“恶意政治炒作，诬陷台湾人民从事间谍行为，刻意破坏两岸关系”，并指中共当局让当事人在媒体上认错、悔罪等作法，完全不符合正当法律程序。台湾民进党立委王定宇则劝告台人“危邦不入，乱邦不居。”