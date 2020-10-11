孙中山策划辛亥革命所在地香港红楼双十当日“生人勿近”

孙中山当年在香港红楼与革命同志共商推翻满清王朝，位于青山的红楼遂一直成为纪念双十的历史古迹，虽然红楼在2016年底转售一名大陆商人，原址亦成为屯门中山公园，但公园内的孙中山纪念碑广场，成为每年纪念双十的场地，然而今年双十却出现警方严密封锁，禁止任何人进行纪念活动，更严禁出现“青天白日满地红”的所谓“台湾旗”。

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在国安法生效后的首个双十节，港府出动警察和保安严防庆祝活动，过去每年都会举行升旗礼的屯门中山公园的孙中山纪念碑广场，今年入口被封锁无法举行仪式，有巿民尝试内进，被在场保安阻挠，更一度爆发冲突。元朗区议会副主席麦业成10日早11时许，联同巿民于公园空地透过手机收看台湾举行的中华民国国庆大会，并同唱《中华民众颂》、《梅花》等歌曲。公园外有至少4辆警车驻守，网上观礼期间约20名的便衣警员在旁视察，又于出口截查离开的巿民。

据立场新闻报导，早上10时许，有少量市民到场观礼前才发现未能内进。其后有保安员解开封条，约数名巿民打算入内前往孙中山纪念碑，但随即被保安阻挠，有自称业主代表的人士指，该处属私人地方，要求巿民离开，有巿民则坚称该处有部分属于官地，尝试突破保安防线，其间保安一度拉扯巿民，双方发生肢体冲突。

过去20多年每年都参与青山红楼（今中山公园）升旗仪式、今年60多岁的宋先生慨叹政府竟然容不下巿民表达心声，更一度哽咽“历史纪录了孙中山先生在这里策划辛亥革命，哪怕今日时移世易，但历史是改变不了的”，“我们不是造反，我们想维持我们的思想自由，难道我们纪念历史有错吗？”他期望该址业主及政府能尊重历史及巿民声音，容许他们日后继续举办双十升旗礼。

屯门区议员麦业成透露，红楼及纪念碑广场数年前被人收购，今年或应警方要求，封锁入口不让巿民进内。对未能于现场广场升旗，他感到失望及可悲，批评当局以“军管手段”威吓巿民。他又指，今年是首次网上观升旗礼，由于知道有警方布防，没有呼吁市民参与。他表示孙中山策动辛亥革命是要推翻帝制，让民众免受劳役，而现今政府却相反，意图劳役巿民，才会对双十庆祝活动如此敏感。