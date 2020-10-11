澳洲籍作家杨恒均遭控间谍 传近期将于北京受审

澳洲籍作家杨恒军祝他的Twitter粉丝新年快乐。该静止图像来自网络未标日期。

路透社报导，被控间谍罪并遭中国当局监禁超过21个月的澳洲华裔作家杨恒均，近期将于北京受审，不过具体时间并未公布。

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中央社台北10日报道，55岁的杨恒均是中国知名部落客，原本住在纽约。去年1月他搭机抵达广州访问，在机场遭到中国公安人员带走，今年3月被中方以间谍罪名起诉，澳洲政府对此表达强烈抗议。

路透社10日报导引述杨恒均友人表示，杨恒均的委任律师已经收到通知，本案已经移交到北京第二中级人民法院，预计在未来两周内将任命一名法官来审理。

报导引述澳洲总理莫里森（Scott Morrison）上周六在记者会表示，在这个问题（杨恒均案）上的外交斡旋，澳洲的立场一直以来都要求应有「透明、公正、公平的程序」 。

莫里森并提到，「那里（中国）的（司法）系统与澳洲有很大的不同，这会造成一些焦虑。」

报导指出，在过去一个月期间，律师已经与杨恒均会面两次。这是他被中国有关单位监禁长达21个月后，首度合法会面。

据报导，杨恒均9月3日与律师会面时否认间谍罪的指控，他坚称自己是无辜的，并表示会战斗到底。

他在一封给家人的信中表示，“我永远不会承认自己没有做过的事情”。

报导提到，原本就紧绷的中澳关系，因为澳洲呼吁对2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）起源展开调查，以及中国对澳洲祭出贸易制裁后，在今年更加恶化。

报导并提及，澳洲籍的中国国营电视台主持人成蕾8月被控涉嫌危害国家安全遭到调查并拘留，不过迄今澳洲政府未被告知成蕾被拘留的具体原因。