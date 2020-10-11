特朗普宣称体内已无病毒 可能拥有免疫力 准备重返选战

美国总统特朗普周日表示，他身上已经没有新冠病毒，而且他可能已拥有免疫力。他准备重返总统大选“前线”，力抗民主党候选人拜登。特朗普在社交网站Twitter贴文，声称自己对新型冠状病毒具有免疫力，被Twitter 加上警告标签。

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特朗普周日接受福克斯新闻频道（Fox News）电话访问时表示：“看来我已拥有免疫力，不知道多长时间，也许很长，或许只是短时间，也可能是终生免疫，没人知道，但我拥有免疫力了。”

特朗普还说：“我通过了最高标准的检测，我的情况很好”。特朗普并暗讽他的竞选对手拜登说，“如今你们有一位不需要像他的对手那样隐藏在地下室的总统”。

法新社说，有关病毒免疫至今存有争议，包括免疫多长时间，以及产生抗体对抗病毒的程度。今年8月，香港科学家发现了一例病愈几周后二度感染新冠病毒的病例。

白宫医生康利周六晚间表示，总统特朗普已不再有传播病毒的危险，但他并未说明特朗普接受病毒检测是否呈阴性反应。特朗普指出，检测结果显示，他可以返回竞选活动，对别人不会造成风险。

特朗普周日还发推说，体内已没有新冠病毒，健康程度足以让他恢复竞选活动。“白宫医生已经完完全全开了绿灯”，“也就是说，我既不会感染病毒，也不会把病毒传染给别人”。

消息称，特朗普在社交网站Twitter贴文，声称自己对新型冠状病毒具有免疫力，被Twitter 加上警告标签。

特朗普周一将在佛罗里达州举行集会，这是他出院后首场竞选集会。特朗普周六在白宫举行出院后首次公开活动，他摘下口罩在白宫阳台向数百支持者讲话。