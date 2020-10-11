金正恩含泪向国人道歉引发热议

金正恩刚刚因无法改善国人生活哽咽道歉的画面，引发许多中国人议论。有嘲讽的：“猫哭耗子，不新鲜“；有疑问的： “若真如此，也算良知未泯，那就换能改善的吧“；有人认为，自己从神坛走下来，总比请下来好；有对比的：“尚有羞耻之心，还没舔脸让人民感恩，比某人略强。”

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后面这句评论大约指的是武汉疫情严重时期，“数千死难者尸骨未寒，很多家庭因疫情家破人亡“，武汉市委书记王忠林上任伊始，3月6日特意提出”感恩教育“，“感恩总书记，感恩共产党”，消息一出，舆情炸锅，中国当局迅速删除了相关报道，湖北书记应勇3月8日出面灭火，把要求老百姓感恩改成“衷心感谢武汉人民识大体，顾大局“。

独裁者流泪，向人民道歉，自然有其动机，但很罕见。尤其像金正恩这样大权在握的，全球也剩下不多，他在朝鲜劳动党建党75周年之际，罕见落泪，就无法改善国人生活致歉。金正恩甚至说，“我感到羞愧，我一直无法适当回报你们对我的极大信任”，“我的努力及奉献不足以引领我们的人民摆脱生活困境”。金正恩在演说时哽咽，还对无法一起与官兵们度过光荣夜晚感到心痛，他在讲话时十多次说道“感谢“及”抱歉“。

一向被视为残暴的金正恩能感性表达，引起的反应两极，有些网友不以为然，认为这不过是表演而已。一位网名认为，豺狼的眼泪是廉价的，不要忘了独裁者是靠谎言与暴力维持统治的……不论是翻锅盖还是假哭泣都是‘人民对美好生活的向往是我们的奋斗目标’这种口惠而实不至令人作呕的把戏。

历史学者章立凡推文说：“”笑曰：任凭三胖如何作秀，我堂坚持学毛---坚决不下罪己诏。典故：毛泽东对毛远新说：‘我们不学胡志明，任何时候我都不下罪己诏。’他还说过：‘历代皇帝下罪己诏的，没有不亡国的’。评曰：历史周期律谁也逃不过，下不下罪己诏，与亡国没有必然关系。

有些人则认为此举证明金尚有羞耻之心，有积极意义。北京学者荣剑转杨锦麟先生的评论说：“他第一次下罪己诏，当众流泪，全国军民感动莫名! 但有人说，统治者的眼泪都是不可信的! 自从安了心脏支架之后，他的感情丰沛多了……“但荣剑的看法是：”当国者能做自我批评，很不易，要提倡。“”通过这次谈话，金正恩试图摆脱神化，回归人的角色。无论是表达激动心情，表达对军民人等的歉疚和感激，还是表达自己面对多重天灾人祸叠加时的苦恼和畏惧感，以及讲话过程中的数次哽咽，是人性而非神性。这种自己从神坛上往下走，总比被别人请下来或推下来要好得多，还是有点积极意义的。“

拿来和中国“国情”对比的网民更多。有网民说：毕竟是80后，喝过洋墨水的，普世价值还是了解的，文明大势也是清楚的，不像某人蒙眼狂奔在自己一个人的世界里。

另外一位说：“我们的那位不会道歉，而是要臣民感恩膜拜，因为14亿人生活在天堂般的甜蜜之中了。“