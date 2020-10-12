中国大幅强化全球穷国第一大债主地位

世界银行周一指出，中国最近几年远超日本，大幅强化了全球穷国第一大债权国的地位，但世界银行批评中国没有积极投入暂停穷国偿还债务进程。

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世界银行指出，中国在22国集团拥有的债权总额所占比重已从2013年的45%达致2019年年底的63%。在同一阶段，全球第二大债权国日本拥有的比率不变，继续维持在15%。

今年春天，二十国集团决定暂停穷国偿还债务服务，以减轻遭新冠病毒侵袭后经济陷于困难的穷困国家，这一暂停偿还债务5月1日正式启动，为期一年。

但是，国际货币基金组织，世界银行以及七国集团要求延长这一阶段。世界银行对私人债主以及对一些国家只部分投入这一进程感到遗憾。世界银行强调，一些最大的债权国，比如中国，一直没有真正投入到暂停穷国偿还债务的进程中来。

九月底，七国集团财长同意继续延长暂停偿还穷国债务，但七国集团同时鼓励所有债权国都应公正地参与这一进程。根据世界银行，一些国家不同意再延长一年，但最后或有可能达成一个延长半年的妥协。

七国集团“非常”遗憾一些国家采取措施以避免加入暂停穷国还债进程，有意把属于国家的公共机构的对外贷款划入“商业贷款”。七国集团在这里不点名指的是中国。中国发展银行被北京当局定性“商业银行”，以避免纳入暂停偿还债务框架。