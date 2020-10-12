习近平变蝙蝠侠 瑞典饭店挂讽刺像遭亚裔指责

图为里克饭店挂的蝙蝠人习近平海报

一位菲律宾时装网红和他的香港朋友周六在斯特哥尔摩一家饭店用餐时发现墙上贴着长者一双蝙蝠耳朵的习近平画像，他判定这是在歧视亚裔，投诉后饭店撤销了画像。

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西方讽刺政治人物的动画片，讽刺剧、画像无奇不有，有时候非常辛辣，不管政治人物高兴不高兴。但这在中国行不通，尤其不能对领袖进行讽刺，比如『南方公园』剧中角色戴习近平面具跳舞就触犯了北京，还有小熊维尼也进不了中国，据说因为撞脸习近平，遭到北京当局封杀。但这次这家名叫里克的饭店（Restaurant Riche)挂的这张习近平尖耳蝙蝠人画像，却遇到了一位前来饭店用餐的亚裔游客的抗议。他认为画像冒犯了亚洲人，认为该画像会助长种族歧视。

这位菲律宾时装网红Bryanboy投诉后，餐馆撤走海报并表示道歉。但海报设计者表示，向感到被冒犯的人致歉，但不会为海报本身道歉，强调这是讽刺性艺术创作。

投诉者Bryanboy向英国广播公司表示，自从新冠病毒爆发后，他和许多亚裔都经历了很多网上的种族歧视。

里克餐厅事后表示，一些人对那幅海报感到困扰，认为是种族歧视，但非餐厅原意，餐厅向所有感到冒犯的人道歉。

但在Iron Art Works发布相关海报的设计团队则表示，会就任何冒犯致歉，但不会为了作品本身致歉。团队认为他们的作品并非带有种族主义。

团队在社交网站表示，他们之前的作品也是针对各国领袖的讽刺，这幅画像也只是讽刺中共领导人和中共处理疫情。目的是要愚弄习近平和中共，而不是带着种族主义去伤害他人。

据报道，这张海报已经在斯特哥尔摩展出了几个月，在涉事餐厅也展出了一个月。

投诉者Bryanboy则认为海报设计者的回应并非道歉。