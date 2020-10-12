卡斯泰：“法国第二波疫情严峻” 马克龙将发表讲话

欧洲多国疫情严重，纷纷收紧限制措施。法国总理卡斯泰周一表示“法国正处于第二波严峻疫情之中”，不排除再次封城。马克龙周三将发表全国讲话。英国新冠病毒疫情显著恶化，英格兰设立新冠病毒3级风险系统。比利时疫情拉响警报，专家讨论重启封城可能性。

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法新社消息，法国第二波新冠病毒疫情日益严峻。法国卫生部周一晚通报，新增死亡96例，累计达到3万2825例；重症患者人数持续增加，新增56人，总计1539例，创下5月来的新高；入院患者人数也新增171人，比前一天增加98人。周一新增确诊8505例，这个数字比上周六的2万7000例大幅下降。不过，周一新增确诊病例下降与周末各化验室关闭有关。

巴黎，马赛和里昂等9个大城市正处于病毒最高警戒状态。卫生官员承认，病毒在全国快速蔓延，医院的压力逐日上升。巴黎区医院重症治疗部的可用床位数量下降。

法国总理卡斯泰周一表示，“我们正处于第二波严峻疫情之中”。卡斯泰说，“我们不能再掉以轻心了”。“法国民众过早地以为病毒消失了”。卡斯泰在接受媒体访问谈到是否会再次“封城”时表示，“以目前医院的情况，我们不排除任何可能”，但卡斯泰也表示必须尽量避免全国封锁，他呼吁民众合作，减少在家居进行私人聚会。

法国政府发言人阿塔尔周一晚表示，为遏制病毒在大城市传播，政府将可能采取更多的措施。

法国政府内阁将在周三开会研讨近期的卫生数据，以判定是否需要采取进一步行动。总统马克龙随后会发表全国讲话。

另外，欧洲多国疫情严重，纷纷收紧限制措施。英国新增1万2800多人确诊，累计突破60万例，超过4万2000人死亡。英国是新冠病毒死亡最多的欧洲国家。 英国新冠病毒疫情显著恶化，政府在英格兰实施新冠病毒3级风险系统，北部城市利物浦属最高风险的一级。 英国首相约翰逊向下议院提出这项应对疫情的新措施，但商店，学校和大学可如常运作。英格兰各区会按疫情分别被列入警戒系统的中，高和非常高的级别。

属中度级别的地区会实施现行的全国限制措施，包括酒吧和餐厅在晚上10时关门，禁止6人以上的聚会；在高风险级别的地区，则是禁止不同家庭之间的室内聚会；而在非常风险级别的地区，酒吧，健身馆，文娱中心，博彩商店和赌场须停业，但供应食物的酒吧可继续开放。地方当局可按疫情扩大限制措施的范围。目前利物浦市属于最高风险级别，自周三起实施新的禁制措施。

另外比利时疫情拉警报，专家讨论重启封城可能性。比利时最近一周每天平均新增超过4000人感染，每10万居民感染率创下欧洲第二高，如果无法扭转情势，专家已开始讨论再次封城的可能性。 据比利时国家卫生研究院最新数据，10月2日至8日一周每天平均新增确诊4154例，较前一周大幅增加89%。另据欧洲疾病预防管制中心（ECDC）统计，比利时过去14天感染上升至每10万人口405例，仅次于捷克493例，在欧洲受影响最严重国家中排名第二。