成吉思汗与蒙古帝国展 不满施压法国博物馆取消与中方合作计划

南特Petit à Petit 出版的『成吉思汗与蒙古帝国』封面

法国南特历史博物馆周一宣布，为维护人道价值坚守伦理，取消原定与中方合作举办的关于成吉思汗及蒙古帝国的大型展览，理由是中国政府对内蒙古少数民族实施越来越严酷的政策。

广告 继续浏览后续

南特博物馆方面周一发文告指出，为了维护人的价值、科学的价值以及坚守伦理，我们决定停止这项原定与内蒙古合作举办的展览。博物馆认为原定计划受到北京方面的审查。

这一展览原定于10月17日开幕，但因新冠疫情肆虐，推迟到明年后半年。

南特博物馆表示，“现在我们被迫把这一展览推迟到2024年十月。”博物馆列举了来自中方的压力包括：北京当局要求不再出现一些关键字眼，比如“成吉思汗”，“蒙古帝国”；然后又要求修改展出内容，同时要求对博物馆的产品进行控制，包括文字，书法，简介以及公关资料。

但是，中国文化遗产管理局向南特博物馆提供的新的展出文字及说明完全对最初的计划进行了修改和删节，南特博物馆指中方改写历史，企图让独特的蒙古文明和历史消失，以符合“国家叙事”。

南特博物馆表示，新的展览将维持最早的展览主题，将从欧美博物馆借取蒙古历史文物，于2024年10月推出。

中国蒙古族大约650万人，主要生活在内蒙古。九月初，中国当局宣布将在内蒙古实施新的语言教育政策，大幅增加汉语教育，减少蒙古语教程，引起蒙古族的强烈抗议。