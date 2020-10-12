新冠疫情：发现12例新感染后 青岛筛查600万居民

在发现了12例新冠感染新病例之后，中国周一在东部沿海城市青岛进行大规模的检测活动。

在与第二波新冠疫情的斗争中，中国政府什么都不放过。截至今天（10月12日），青岛至少有600万人接受了新冠病毒的检测。此次检验活动是在刚刚过去的周末发现三例无症状新冠病例之后进行的。而且在今天早晨，卫生当局又报告发现12例新病例，病毒感染也与青岛的一家医院有关。

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据本台驻京记者拉加德的报道；随着每一次新冠病源的发现，中国卫生部门都会对民众进行大规模测试。

自昨天晚上以来，派出的医疗人员和物资补给已经陆续抵达山东省各地，进行为期三天的大范围新冠检测。今天一早医务人员的白色工作服已经在青岛街头出现。

住在青岛新西海区的一位上班族告诉法广 :“测试站位就在住家附近，全天开放随时可去，这样可以避免人员聚集” 。青岛当局并未放松警惕：公交上，餐馆和购物中心里，都要求戴口罩，卫生二维扫码随处可见。

青岛的一家肺部专科医院对其他病症患者进行住院前检查时，发现了第一批新冠感染病例，该医院曾收治国外旅游者。

居住青岛市南区的一位英语老师表示并不担心，她说“测试今天早上8点开始。人们随时关注手机应用程序警报的更新。目前一切正常，开始工作了。微博网络上有的人夸大其词。我知道，青岛将有数百万人进行新冠测试。这能使人感到放心，因为这些措施是即刻有效的。 ”

周一早上，据卫生部门的报告，新发现的感染病例中，有一名出租车司机。一半病例无症状，且都与同一家医院有关。