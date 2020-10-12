美对台重大军售 多款尖端武器系统送达国会批准

2016年4月14日，美国军方在菲律宾北部塔拉克的卡帕斯与名为“ Balikatan”的菲律宾部队进行军事演习期间，发射高机动火炮火箭系统海马斯（HIMARS）。

路透社周一引述五个不同来源消息称，白宫加速推动对台军售，已将三项对台重大军售计划送请国会批准。包括可有效打击中国东南沿海距台500公里以内目标的海马斯火箭系统 ;极其敏感的战机可在大陆防空系统外发射的远程空对地导弹等。台湾军事遏阻对岸冒犯能力将大为提升。

广告 继续浏览后续

路透社引据匿名人士称，三项军售包括，洛克希德.马丁公司制造的被称为“高机动性火箭炮系统(HIMARS)”，亦称海马斯车载多管火箭发射装置。波音公司生产的被称为AGM-84/K SLAM-ER远程空对地导弹，以及可将图像和数据实时从飞机传给地面站的F-16战斗机外挂感应吊舱。

根据专家，海马斯车载多管火箭发射系统可有效打击中国东南海距离台湾500公里内的军事集结地区、军事基地与机场。

送往国会批准最敏感的武器是AGM-84H/K SLAM-ER远程空对地导弹，可由台湾现有的战机挂载，可在中国大陆防空系统范围之外发射，攻击大陆内地或海上目标，包括试图通过台湾海峡的军舰。据指这一导弹是由代号AGM-84的空射型鱼叉导弹改良，SLAM-ER意为增程型距外陆上攻击导弹，射程可达270公里。

专家指该款导弹才是台湾落实“非对称战略”真正需要的武器。

路透社9月16日曾披露这笔美对台军售，还应包括阻遏两栖登陆的配套武器，包括大型尖端的无人机、陆基鱼叉反舰导弹和水雷，预计也将很快会送达美国国会批准。

路透社预估美国三项对台重大军售将激起北京愤怒。