美大法官提名听证会：民主党指责置国会议员安全于不顾

美国参议院司法委员会周一对最高法院大法官被提名人巴雷特展开首日确认听证会。曾确诊感染新冠病的美国总统特朗普称自己检测已为阴性“完全康复”。特朗普本周展开马拉松式选战，前往3个重要摇摆州造势。

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受到新冠病毒疫情影响，出席周一参议院司法委员会对最高法院大法官被提名人巴雷特首日确认听证会人数不多，部分成员选择以视频方式参加听证会。巴雷特发言时除下口罩，在其余时间都戴上口罩。

民主党副总统候选人贺锦丽，以加州参议员身份在参议院办公室用视像方式参加听证会。她指出，在新冠病毒疫情严重期间举行大法官提名听证会是“不负责任的做法”，她指责共和党人置国会议员安全于不顾。

民主党参议员都关注巴雷特一旦成为大法官将会推翻奥巴马年代的医保法案。而如果巴雷特成为大法官，不仅威胁到医保服务，投票权，工人权利及堕胎权，平等正义的观念也受到威胁。维护医保法案是民主党总统竞选运动的核心议题。

与此同时，美国总统大选进入关键倒数3周，民调落后于民主党对手拜登的现任总统特朗普，周一起将展开马拉松式竞选行程，未来几天特朗普将在3个重要摇摆州举行造势活动拉抬选情。

法新社报导，代表共和党的特朗普将先出席佛罗里达州一场造势活动，接着将前往宾州和爱荷华州的造势活动和选民见面。这3个州的选票将对特朗普能否在11月3日的大选夺胜至关重要。

特朗普的医生10日判定，特朗普已不具病毒传染危险，能够重新展开竞选行程。特朗普周日接受访问时更宣称，他的新冠病毒检测结果为阴性，并已完全康复。