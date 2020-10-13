中国指控民进党前主席卓荣泰助理郑宇钦在捷克任台谍卓否认有此助理
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继李孟居台谍案之后，大陆官媒12日晚间再度报导第二件「台谍案」，指控民进党前主席卓荣泰的助理郑宇钦，在捷克建立情报据点，挑拨大陆与其他国家正常关系，策反大陆重点人员，目前该案已进入法院审理。
据央视「焦点访谈」节目和「环球时报」报导，郑宇钦今年54岁，案发前是捷克查理大学教授，2015年在捷克成立「中欧政治经济研究所」。
2004年「台北驻捷克经济文化代表处」的一次迎新活动上，郑宇钦认识了代表处的代表李云鹏。李云鹏透露，他任职台湾国安局，希望郑宇钦为台湾情报部门服务。在李云鹏指挥下，郑宇钦开始搜集跟中国大陆相关的情报，并将撰写的资料交给台湾国安局。
2008年，郑宇钦回台湾，在「复兴广播电台」主持节目，被一名叫吕家嘉的女记者搭讪，郑宇钦同意协助搜集时政热点。报导引述郑宇钦谈话说，复兴广播电台属于台湾军情局的外围组织，他当时认为这位女记者的身分就是台湾军情人员。
2011到2013年，郑宇钦前后四次到大陆参加学术会议。跟专家学者谈完话后，会把每个人的性格特点，所从事的领域，研究内容等信息跟台谍报告，还会主动提出如何使用此人的想法。
后来，吕家嘉又将一个名叫Vicky的女同事引荐给郑宇钦，真名陶致蓁的Vicky也是台湾军情局的编制内间谍。陶致蓁向郑宇钦提出通过欧美关系获得大陆的情报。郑宇钦于是建议，在捷克成立一个研究所，就能有机会参加欧盟的一些会议。于是获得一万美元成立「中欧政治经济研究所」。
福建省漳州市国安官员说，从那以后，陶致蓁要求郑宇钦多参加欧盟或北约组织的大型会议，通过这些会议了解欧美在一些重大事项上如国防、科技、政治等领域对大陆的看法，并要求郑宇钦要在参会过程中多建立自己的人脉，以便于搜集套取情报。
郑宇钦供称，他和陶致蓁是通过一个「阅后即焚」的软件，在追查上可以做到零证据。每次入境大陆前，他都会卸除与陶致蓁联系的软件，离开大陆时再把软件装上。
去年1月，郑宇钦收到美国一个反华基金会研究员撰写的三篇炒作「中国威胁论」的文章，为了迎合民进党当局想在国际上抹黑大陆、挑拨中国与其他国家外交关系，于是在多个华人群里转发这些文章。去年4月，郑宇钦因涉嫌间谍罪在进入大陆时被大陆国安机关逮捕。
卓荣泰表示，他从来没有郑宇钦这位助理，过去也不识这个人，这则新闻显然是错误报导，希望中共当局，不要「冯京当马凉」。
台湾外交部欧洲司司长姜森今天(13日)指出，郑宇钦不是捷克查理大学的教授，而且2005年到2018年他旅居捷克时，也经常公开推广中国一带一路、推动中国与捷克的关系；他还说，台湾外交部并没有李云鹏这个人担任过驻捷克代表。
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