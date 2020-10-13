中国有望再次列席联合国人权理事会引人权团体抗议

2020年10月13日，联合国大会将改选人权理事会47席中的15席。中国、沙特阿拉伯等人权表现不断受到人权组织批评的国家几乎肯定可以当选。人权组织连日提出提出反对。但未必能影响选举结果。

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这15个将更换的席位来自各大洲：非洲地区5席，亚太地区4席，东欧国家两席，拉美地区3席，西欧及其他地区两席。除亚太地区外，其他地区均是等额选举，俄罗斯、古巴两国因此笃定当选。所谓选举其实有名无实。亚太地区有五个国家竞争4个席位。这五个国家分别是沙特阿拉伯、中国、尼泊尔、巴基斯坦和乌兹别克。中国再度列席人权理事会可以说也没有多少悬念。这将是中国第五次成为理事会成员。

这种不考虑候选国人权实际状况的所谓选举因此备受争议。沙特阿拉伯记者卡舒其被处死事件令世人惊魂；俄罗斯重要反对派人物纳瓦尔尼被人投毒，险些丧命也让国际舆论再次怀疑普京政权排斥异己不择手段；至于中国，近年来，新疆大批维吾尔人被没有任何法律程序地任意关押于所谓再教育营吸引了国际舆论广泛关注，联合国人权事务高专几次要求中国允许联合国调查团前往新疆没有得到北京方面的正面回应。而香港去年反送中抗争运动中发生大规模警察暴力，也同样引起人权理事会关注。但显然这些事实都无法阻止人权纪录糟糕的国家进入人权理事会。上周，美、英、法、德、日等三十九国 曾发表联合声明，就新疆人权问题与香港局势，在联合国大会上表达严正关切。北京则联合59个国家支持中国的立场。

2000年前联合国秘书长柯菲-安南曾主持改革，希望2006年取代前人权委员会的人权理事会能够避免一些专制政权在理事会扩展势力。但显然效果有限。

国际人权组织人权观察此前尤其呼吁阻止中国和沙特人选理事会，认为“中国和沙特阿拉伯不仅在国内大规模侵犯人权，而且企图破坏它们要求参与其中的国际人权体系。”