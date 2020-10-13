习近平南下 为何重提自力更生

正在“南巡”的中共总书记习近平周一下午到广东潮州调研，再次提及毛泽东名言“自力更生”。他并表示中国正经历百年未有之大变局，要走“自主创新的自力更生”道路。

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”自力更生“是毛泽东统治中国时使用率极高的表述，全句是“自力更生，艰苦奋斗”。当时中国在全球孤立，既与“美帝国主义”绝交，又与“苏联修正主义”闹翻，毛只好鼓励贫穷的国人”自力更生“。

在中国上一代人记忆中，自力更生往往与贫穷、饥饿联系在一起。因此习近平重提”自力更生“特别引起注意。

习近平在潮州一家企业称：“我们现在遇到了一个百年未有之大变局，这种情况下我们要走自力更生的道路，就是自主创新的自力更生”。他说，要领会党中央这样的战略意图，找好自己的定位，为国家的富强、现代化作出各自的贡献。

新华社13日报道习近平讲话的版本在“自力更生”前面加上了“更高水平”：“现在我们正经历百年未有之大变局，要走更高水平的自力更生之路。”更高水平的自力更生之路怎么解读？毛时代没有网络，今天网民就好几亿，技术上的确天壤之别。问题是，习的自力更生的本质是闭关锁国，这一点与毛时代没有变化。况且，中国网民虽然世界第一，由于世界性网站和社交网络全部被禁，中国网民大多数是不让与世界接触的“内部网民”，这与网络自身的开放与民主的特征格格不入。

习近平其实在中美贸易战高潮之际就已经提到“自力更生”，2018年9月习”北上“，在中国曾经的重工业基地东三省要求”自力更生“。他称：国际上“先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己”。

习的那番讲话即使在中共党内也没有赢得多少好评，反而被许多人士认为习越来越远离邓小平开启的对外开放路线，经济上遭孤立，政治上往毛泽东时代后退，现在要中国人”自力更生“，网络中成长起来的中国几代青年能接受吗？一种批评认为，明明是习近平倒退，抛弃韬光养晦，引发中美贸易战，在处理过程接连误判，难道最后要让全体人民背锅吗？

那次讲话两年后，中美勉强在2020年初达成第一阶段贸易协议，随后中国被指疫情爆发初期隐瞒真相，美中关系全面败坏。美国对中国的高科技产业禁令有增无减，华为、中芯国际等大厂全部受到美国制裁。习近平大约意识到中国面临的困境，今年5月，他提出中国要“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。

但是他的以国内大循环为主体的内向型经济被解读为“关起门来封闭运行”的无奈之举，习于周三去中国当年改革开放的前沿深圳，据说要向邓小平雕像鞠躬致敬，临去前夕，在潮州明确提出”自力更生，还是让不少观察者惊异。

自由亚洲援引学者分析习此番讲话其实就是国进民退，让中国回到计划经济时代。