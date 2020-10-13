习近平去深圳之前访潮州 再提“自力更生”

习近平在潮州街头向大妈们发表演讲2020年10月12日

习近平明天10月14日将在深圳出席深圳特区建立40周年大会。习近平到深圳之前先参观访问了潮州。他在潮州提出，企业要走更高水平的“自力更生”之路 。

广告 继续浏览后续

中国官媒消息，习近平前往深圳之前，顺道在广东考察。中国政府网10月13日贴出标题“习近平谈新形势下自力更生之路”的报道说，12日下午，习近平总书记来到潮州三环（集团）股份有限公司。走进公司展厅、实验室和生产车间，察看特色产品，了解企业核心技术攻关等情况。他说，“企业要发展，产业要升级，经济要高质量发展，都要靠自主创新。现在我们正经历百年未有之大变局，要走更高水平的自力更生之路”。

大陆澎湃新闻发社评表示，走什么样的自力更生道路，是一个需要澄清的重大认知问题。“总书记的讲话指明了方向”。

习近平将于周三出席深圳经济特区成立40周年大会。目前深圳的GDP已超过香港。港版国安法实施后，香港进一步失去司法独立和自由空间，美国也取消了对香港的特殊待遇。深圳能否取代香港国际金融中心的地位，备受关注。

据法广香港特约记者麦燕庭13日的报道，已率团到深圳的香港行政长官林郑月娥，接受当地传媒访问时表示，对于深圳本地生产总值(GDP)已超越香港，她表明不介意，并期望北京的中央政府继续给予深圳先行先试的政策，令深港合作可以有新发展。