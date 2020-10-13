习近平风光 李克强辛苦

这两天习近平南下了!李克强则再对中国经济困境发声，坦承局势相当艰难。习近平出巡，风光无限，李克强考察，试图开出良方，但屡屡受挫。

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习近平在潮州再提“自力更生”，在广东一处海军陆战队说 “要准备打仗”，去深圳雷声更大，这里曾经象征着中国改革开放的前沿，习去应该说中国将要更加对世界开放，但观察人士怀疑习近平试图以深压港，而且他说的开放与邓小平92年南巡时的意图南辕北辙。

李克强做总理的，具体事多。12日召集地方政府负责人视讯座谈，会中他说，当前中国国内外环境依然复杂严峻，不确定性增多，完成全年目标任务仍需艰苦努力。李克强这句话的重心落在最后一句，今年中国本来鉴于形势严峻，特意没有设定经济增长指标，完成全年任务十分不易。

李克强还说，要毫不放松抓好基本民生重点，帮助大学毕业生、农民工重点群体就业，确保退休人员养老金按时足额发放，落实好失业、低保等保障政策，要保住受灾害影响的特殊困难群体的基本生活底线。

李克强今年以来，其实已经多次发出警讯，提出解方，有些直接遭到习近平亲信们公然的阻拦。最著名的就是6月初，李克强去山东考察时提倡“地摊经济”，李克强解释地摊经济时很感性：“人间的烟火、中国的生机”，一时引起响应，地摊经济谁都知道不是“进军世界”的国企，但真可能解决千万家小民的活路。别说中国历史上市井文化发达时，地摊是很重要的组成部分，即便当代以来，只要城管放松，地摊立刻活跃起来。在富裕的香港台湾，地摊经济从来都很发达，一点也没有影响市容。

人们的兴奋还没有持续，以“驱逐低端人口”让外界略有所知的北京市委书记蔡奇出面反对，紧接着上海市委书记李强也出面反对，他们的理由是有碍观瞻，影响市容。他们要“高大上”，地摊经济夭折了，不过，国务院旗下的商务部7月中旬提出“小店经济”，小店经济也算是挽救民间经济的办法，虽然远非地摊经济，不得已而求其次？但后来也不太多说了。

李克强的计划实现的不很多，但他的民生观念受到外界关注，地摊、小店、这都是最基础的民间经济，他能看到这些，但他不一定能够有力量使其兴起。李克强的民生观，引起外界关注，大约与今年五月份全国人大会议上他说的一句话有很大关系。李克强在大会上戳破一层纸：中国有六亿人月均收入仅人民币1000元，这话从总理嘴里说出，分量极重，他道出了中国底层的现实生活，远离“厉害了我的国”口中“美轮美奂”。李克强说这些，不是揭自家疮疤，大约就是希望沉湎于中国梦幻想的统治阶层多做点实事，这句话出口，驷马难追，李克强说的，人民日报不好出面否认。有分析人士猜测，习近平对李克强如此表述，恐怕不会满意吧。

治理疫情习近平初不以为然，紧急时候，让李克强担任了全国抗疫领导小组组长，但后来发现抗疫不力虽然惹骂但同时也吸引全球关注，已经担任了几乎中央所有小组长的习近平取代李克强，“我亲自指挥，亲自部署”战疫。中国疫情基本控制住后，经济渐渐反弹，浮躁的情绪再次从领导人嘴中流露出来。9月下旬，李克强去上海视察，在街头几次试着与市民说话的画面引起许多话题，李在上海还在苦口婆心叮嘱地方官员和银行：“要让中小企业存下来，活起来”。

10月9日，李克强在国务院坦言失业率虽然从二月的历史性高点逐步降低，但要保就业仍然面临巨大压力。李克强再次沿着民生思路往前走，他说，除了协助企业纾困和落实创业扶持政策外，也要协助重点群体就业，鼓励发展灵活就业、增加就业岗位。

许多人注意到，李克强出去和老百姓在一起时比较自然，习近平就显得僵硬，不过，习近平这次南下，在潮州做了些努力，对街头民众讲话，距离比以前稍稍拉近了点。

其实，习近平这届政府，比起江泽民时期的江朱，胡锦涛时期的胡温，远远算不上亲民的，江泽民南方发大水时穿着雨衣视察，向灾民喊话，胡锦涛广州萨斯爆发时竟然在街头与民众见面，这届是不太能能做到的。

有分析认为，习近平注重传统统治术，保持距离让人感到威严震慑，他既如此，别人也不能轻易出访，比如武汉疫情发展到让全球都焦急的时候，习近平硬是不肯去探视，李克强也无法去。

习近平南下了，很威风，很风光，戒备森严，像皇帝出巡。可他视察的深圳对面的香港，在他的统治下，东方明珠在短短几个月已黯然无光。据指他将要向邓小平雕像前致敬，但他已在很大程度上抛弃了邓小平的改革路线。

其实，习自己不久前曾使用过“众星捧月”的比喻，他对自己的权力好像很自信。至少，他的亲信们相信。网络广为流传的一段视频显示，7月31日，李克强的副总理刘鹤受命主持北斗系统开通仪式，刘高声念出“中共中央总书记……习近平”，掌声雷动，习近平在掌声中徐徐站起，转身，向众委员鞠躬，足足几分钟，刘鹤接下来念出李克强的名字，李彬彬有礼起身，没来得及站起来，刘紧接着念出下一个名字，李克强只好尴尬地坐下。这画面暗示出李的位置，在这个核心的核心，他似乎很孤独。