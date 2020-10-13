国际货币基金将中国2020年的经济增长预期翻倍至1.9％

国际货币基金组织警告说，许多国家的经济要等到2022年或2023年才会恢复到新冠疫情前的水平。

国际货币基金组织（IMF）周二将2020年中国经济增长预期翻倍调高至1.9％，称在今年第一季度因新冠疫情而陷入停滞的中国经济“比预期更快地恢复正常”。

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在（IMF）周二发布的全球经济预测中，国际货币基金对中国经济的预测仅仅比6月份宣布的预测增加了一个百分点，可这使得中国成为2020年唯一一个经济增长的大型经济体。

明年，国际货币基金估计中国经济复苏有望实现8.2％的增长，且将是仅次于预估增长8.8％的印度之后的最强经济体。

新冠病毒于去年底首次在中国出现，并在一月底使中国几乎陷入停顿，春季当局成功地根除了疫情的流行。第一季度中国国内生产总值暴跌6.8％，第二季度才又回升到3.2％。

国际货币基金组织指出：“4月初，中国大部分地区经济活动重启后，各行各业恢复正常的速度都超出了预期。”

不过，因主要客户——欧洲和北美遭到疫情的侵袭，其经济活动减少，所以全球第二大经济体受到了影响。报告称，即便如此，在“国外对医疗设备的需求强劲复苏，以及远程办公”的支持下，“中国的出口已经恢复”。

法新社指出，尽管2020年中国经济增长预估为1.9％，可这仍然是自改革开放前的1976年以来，中国经济增长最差的一年。在2019年，亚洲巨人公布的经济增长为6.1％，是三十年来最低的。

国际货币基金提醒说，在宣布明年经济赶超之后，中国应恢复近几年的“结构性放缓”。

在“重大风险”方面，总部设在华盛顿的国际机构提到了与美国的贸易战，尽管中美双方在今年年初签署了停战协议。它还警告说：“世界上两个最大的经济体之间的紧张情势，在许多层面仍然很高。”

作为证明，中国海关周二公布的数据显示：北京在9月份对美国的贸易顺差仍超过300亿美元，同比增长近19％。