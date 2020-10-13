欧洲疫情继续升温 单周新增超过70万人确诊创新高

世界卫生组织周二表示，欧洲上周通报新增超过70万例确诊感染新冠病毒病例，这是疫情爆发以来的最高数据。英国新增1万7千例确诊；意大利防疫采取限聚令，约束餐厅酒吧夜间开放。

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世卫发布的每周简报称，欧洲单周新增病例和死亡人数分别跃增34%和16%。英国、法国、俄罗斯和西班牙占欧洲地区新增病例一半以上。

英国疫情仍然严重, 新增1万7千多例新冠病毒确诊，新增120多人死亡。英国卫生大臣在国会表示，不排除进一步收紧防疫措施，但强调零售店，学校和大学会维持开放。 捷克的确诊上升，当局实施局部封城，学校和酒吧关闭。

俄罗斯新增确诊近1万4千例，再创单日新高。

瑞典公共卫生局周二公布统计资料显示，境内在过去4天通报2203例新增确诊病例，自瑞典爆发疫情以来，染疫总数达到10万654例。自9日以来，瑞典又有5人死亡，累计死亡5899人。

为控制疫情复燃，意大利周二实施新的严格防疫规定，包括禁止聚会及业余足球比赛，餐厅酒吧晚间有限度开放。这项法令有效期限30天，为了避免人群拥挤，餐厅和酒吧禁止在晚上9时以后服务没有座位的顾客。政府全面禁止聚会的同时，还建议人们避免在自己家里聚会。

世卫专家说，封城应是最后手段，应先做好其他措施，包括戴口罩，保持社交距离等。

另据非洲疾病控制中心周二警告，如果任由新冠病毒传播，希望借此达至“群体免疫”的目标，将导致超过8亿非洲人面对染病风险。 非洲有超过12亿人口，至今超过150万人确诊。疾控中心说如果有疫苗，可以控制感染情况，但如果没有疫苗，当地医疗保健系统会变得脆弱，医院难以承受。