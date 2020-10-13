美国会再收到对台军售案通知包括大型军用无人机

路透社消息，熟知情况的5名消息人士周二透露，目前正推动出售台湾先进武器案的美国白宫，周二通知美国国会将售台MQ-9无人机和波音公司生产的岸置鱼叉（Harpoon）反舰导弹。

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MQ-9无人机是通用原子航空系统公司为美国空军开发的大型无人机。

在特朗普政府借着重新诠释导弹技术管制协定（MTCR），推动出售更多无人机给更多国家以来，售台MQ-9无人机是特朗普政府首个通知国会的MQ-9无人机军售案。

路透社9月间曾报导，在特朗普政府对中国加大施压情况下，目前有多达7个重大的武器系统已进入对台湾出口的程序。

路透社此前引述5名消息人士的话报导，白宫近日已针对其中3个武器系统向国会发出军售通知，以待国会通过。 这3个武器系统分别是洛克希德马丁公司生产的“高机动性多管火箭系统”、波音公司生产的“增程型距外陆攻导弹”，以及装置在F－16战机上的外部传感器吊舱，可将影像和数据自战机即时传回地面站台。 上述消息人士还表示，其他4个武器系统的外售通知尚未送到国会，但也为时不久，包括足以吓阻两栖登陆的大型精密无人机、岸置鱼叉（Harpoon）反舰导弹以及水雷。