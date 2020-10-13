蓬佩奥指中国、俄罗斯试图透过智库影响美国外交政策

美国国务卿蓬佩奥周二指责中国、俄罗斯等外国政府，试图透过智库影响美国外交政策。蓬佩奥宣布，未来与美国国务院来往的智库，都必须公开披露外国政府资助的讯息。

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法新社援引蓬佩奥在一份声明中表示，美国认识到一些外国政府，如中国及俄罗斯，试图透过智库，外部专家及游说人士影响美国的外交政策。蓬佩奥强调，智库在外交事务所扮演的特殊角色，使外国资助透明化更为重要。

美国行政部门近来大举打击中共影响力活动，先后将9家中国官媒及管理美国国内孔子学院的“孔子学院美国中心”（Confucius Institute U.S. Center），列为“外国代表机构”，要求披露人事及房产相关资讯。目前美国政府进一步对智库采取行动。

蓬佩奥发声明表示，国务院与学术界、智库及诸多致力促进美国利益等外部外交事务专家，都维持紧密联系，也欢迎各种不同看法。

不过，蓬佩奥表示：“为了保护公民社会机构的完整性，我们在此要求与国务院往来的智库及其他外交政策组织，在网站显著位置披露来自外国政府的资金，包括国有或国营附属机构提供的资金。

蓬佩奥强调，以上资讯披露并非规定，但国务院人员在决定是否及如何与相关组织来往时，会注意他们是否有做类似披露，以及所披露的资金来源。

《纽约时报》2014年曾报导，近年来华盛顿有10多个研究单位，收取外国政府高达数千万美元资金，他们推促美国官员施行与其资助政府关心事务相关的政策。这类资助活动让原先稳重保守的智库，摇身成外国政府在华盛顿有力的游说工具。 《纽时》指出，相关金援主要来自欧洲、中东及亚洲，并特别点名“布鲁金斯研究所”（Brookings Institution）、“战略与国际研究中心”（CSIS）及“大西洋理事会”（Atlantic Council）等颇具影响力华盛顿智库，收取不少外国资助。