香港特首：少部分港人排斥大陆 不介意深圳超越香港

已率团到了深圳的香港行政长官林郑月娥，接受当地传媒访问时表示，香港近年过分强调本土主义，少部分人更是排斥中国内地人，令内地人「有些不舒服」，期望透过教育改变这情况；对于深圳本地生产总值(GDP)已超越香港，她表明不介意，并期望北京的中央政府继续给予深圳先行先试的政策，令深港合作可以有新发展。

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深圳卫视及旗下「直新闻」昨(12日报晚报道林郑月娥的专访，在谈到香港社会动荡会否阻碍香港与大湾区融合时，她表示，香港近年出现了一股风气，就是过分强调本土文化，而且有一些排斥中国内地和内地人，但这只是少部分人，只是被过社交媒体或报道「扩大了」，令大陆人「有些不舒服」，期望慢慢通过时间扭转情况。

她续称，即使目前仍然有年轻人排斥并抗拒进入大陆，但港府会继续安排他们入大陆尝试，若因此找到事业的发展契机，便可减少他们的抗拒感。

另外，虽然中国评论员吴强指，深港合作和发展大湾区是香港「被吸纳」，但特首林郑月娥在专访中仍然鼓励深港合作，希望北京的中央政府会继续给深圳特区一些先行先试、突破性、创新的政策，令港深的合作可以在全新的平台上进行。

她直言，不介意深圳的GDP超越香港，但香港有「一国两制」的优势，港深两地应找一些可以更丰富「一国两制」而又可以令深圳发展更加好的合作契机，例如香港的资金流通自由、与国际接轨的法律系统及专业才，便可与深圳的科创能力和先进制造业做配套。

深圳的GDP总量在2018年首次超越香港，而2019年的GDP总量更达到2.6万亿元人民币，比香港的2.86万亿港元(折合约2.49万亿元人民币)多4.4%。