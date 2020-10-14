中加建交50年 特鲁多批中国「胁迫式外交」

加拿大与中国于1970年10月13日建交，今年正好50周年。没有消息报告中加两国热烈亲和庆祝这一建交纪念大庆，中加两国外交关系跌入历史低潮。加拿大总理特鲁多昨天谈及这段外交关系时，把矛头指向中国政府的历来行径，批中国的「胁迫式外交」。

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据法新社报道，加拿大中国建交50周年，特鲁多警告胁迫外交适得其反。消息称，加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）警告中国，「胁迫式外交」、在香港实施的镇压措施，以及拘留维吾尔穆斯林等行径，对中国自身、对世界其他国家而言都是适得其反。

加拿大与中国于1970年10月13日建交，今年正好50周年。杜鲁道谈及这段外交关系时，把矛头指向中国政府的历来行径。特鲁多在记者会中说：「我们仍将全然致力与盟国合作，确保中国的胁迫式外交和专断拘留两名加拿大公民及其他国家公民的行事方法，不会成为他们眼中的成功策略。」

特鲁多还提到加拿大「关切人权的保障，以及香港等地和…维吾尔人」。据特鲁多说，加拿大会「持续与全球各地想法相近的国家合作，让中国牢记，中国在内政及全球事务上的作为，对中国自身及我们所有国家来说，都不是特别有成效的途径」。

加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）与商人史佩弗（Michael Spavor）于2018年12月在中国被捕，并双双以刺探情报罪名被起诉。加拿大外交部本月10日表示，加国驻中国大使上周末以「虚拟」形式对康明凯和史佩弗进行领事探访。

法新社说，西方国家政府一般认为，中方拘留这两名加拿大人，是出于报复加拿大逮捕中国电信业巨擘华为技术公司的财务长孟晚舟。加拿大在美国要求下，于2018年12月逮捕了过境温哥华机场的孟晚舟，美方指控她涉及蒙骗银行、使得银行背负违反美国对伊朗制裁的风险。美国寻求将孟晚舟引渡到美受审，孟晚舟目前仍在加拿大法院拚搏，力抗被引渡到美国。