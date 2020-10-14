中国驻法使馆批评法国议员遭法国网民围攻

中国古巴以及俄罗斯等国当选联合国人权理事会成员引发各国舆论界以及人权组织强烈反弹，法国最早公开声援新疆维族人并且牵头组织杯葛与新疆强迫劳动有关的国际品牌的法国欧洲议员格律克孜曼(Raphael Glucksmann)周三发推文批评联合国接受“政治操纵”，遭到中国驻法使馆的攻击。

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中国驻法使馆官方推号转发了格律克孜曼批评联合国接受政治操纵允许中国当选人权理事会的推文并且警告他停止在涉及中国内政的新疆问题上捣乱，中国使馆的推文说：“任何国家，任何势力都无权干涉中国内政，任何反对中国的企图都会以失败而告终。”对此法国议员回答说，他是法国人民选举出的议员，中国使馆无权对他发号施令，他将把他的工作进行到底，他还呼吁中国政府迅速关闭新疆的再教育营。

有意思的是，中国使馆威慑法国议员的行为立即遭到了法国网民的围攻。在短短一个小时的时间内，中国使馆的推号下面出现了数十个评论，而且几乎千篇一律都批评中国政府无耻，并且向格律克孜曼表示支持。其中绝大部分评论都指出人权并没有国界，人的尊严涉及全人类。推文说，难道当初纳粹的行为也是德国的内政吗？中国政府应该修改一下官方的套话，不能老是使用老一套的官话。还有网民提问道，你们什么时候为新冠疫情向全世界道歉？什么时候停止屠杀动物，什么时候开始善待动物？也有网民批评在联合国投票支持中国的国家在利益面前丧失原则。呼吁网民呼吁法国政府以及外交部必须对中国使馆威胁法国议员的行为做出回应。多名欧洲议会议员都向格律克孜曼表示声援，法国绿党议员Yannick Jadot表示中国政府必须停止对外施加压力的行为。

法国汉学家法国战略研究基金会研究员彭达滋先生也发推文评论说，中国外交官在法国还必须学会如何处理来自法国民众与政界的公开的批评。 中国官员对此并不习惯。因为必须以理服人，以事实来说明，而不是一再掩盖事实，或者组织一些仅仅只有支持者参加的会议。