习近平座驾传遭遇长发女子突发冲前递状

中国国家主席习近平昨日到汕头视察，所到之地都保安严密，不过，有网传影片显示，习车队离开汕头时，一名穿白色裙子的女子突然冲到习乘坐的大巴，往车上递东西，不过很快被拦下。图像显示习近平座驾车内有人伸出胳膊接下递状。此事件引发保安有漏洞质疑。

广告 继续浏览后续

据苹果日报今天报道称，习近平南下，遇长发女冲向习座驾递状，网传影片引发保安漏洞质疑。据影片截图，一名长发女子跑向习座驾递状，保安紧张阻拦。

据网传影片显示，一名长发女子冲向正载着习近平驶离的大巴，并将手中的纸状东西递上去，多名穿白衣的保安见状马上呼喝她，并上前拦阻。至于她的下场如何就没人知晓。在Twitter上传相关影片的网民写道：“今天一尊来粤东三线城市开埠馆参观，最后要走的时候，安保没做好工作，一女的冲去不知道递了什么东西！”

该报道说，虽然有关帖子已经删除，但影片仍然引发关注，有网民质疑事件反映了习车队安保出现漏洞。还有报道指，中共高层所到之地，按惯例都会先被提前“清场”，只安排特定人士接近现场，以免有差错，不过不排除有访民想法接近喊冤。

至此没有看到中国官方报道澄清此事件。